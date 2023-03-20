民進黨台南市立委初選登記　首日3人完成領表登記

▲民進黨20日開始立委初選領表登記，首日前台南市觀光旅遊局長郭貞慧及立委林宜瑾、林俊憲完成登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨20日開始立委初選領表登記，前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧，20日一早到民進黨台南市黨部新營辦公室領表並登記，爭取第一選區黨內提名，挑戰同黨的現任立委賴惠員；現任立委第4選區林宜瑾、第5選區林俊憲下午一起完成登記，2人強調竭盡全力奮戰爭取連任。

郭貞慧表示，溪北需要一個謙虛、有能力、能幫大家顧肚子的女性立委，她會戰戰兢兢地承擔這份責任；另外，初選期間，她會謹守黨中央選對會的規定，絕不發放違反黨紀的文宣品，並維持初衷力挺黨主席賴清德，即日起籌組信賴台灣，在選區各處成立賴清德總統後援會。

林俊憲立委表示，今天是登記的第1天，感謝議會黨團郭鴻儀總召帶領黨團成員共同為他跟林宜瑾委員加油打氣，這次選舉相對艱難，在黨主席賴清德副總統的帶領下，2024選戰就是要「總統當選．立委過半」，若得到黨的提名，當選就是他們的責任，將拼盡全力來面對這場選舉，今天看到這麼多的同志來陪同讓他充滿了信心，未來一起來為台灣努力。

林宜瑾立委表示，她與林俊憲都有相同的信念，很感謝所有的鄉親願意將她送進國會，讓她可以在國會為台南市、為地方的建設發展盡一份心力，本土政權永續執政為台灣人打造幸福樂土，這是她從年輕至今奮戰的最重要使命，她無一刻敢鬆懈，會為台灣這塊土地打拚到底。

民進黨台南市議會黨團總召郭鴻儀的號召下，李宗翰、陳秋宏、蔡蘇秋金、余柷青、朱正軒、沈震東、周嘉韋、林依婷、李啟維、蔡筱薇、鄭佳欣等多位議員陪同林俊憲、林宜瑾下完成初選登記。

民進黨台南市黨部潘新傳主委表示，初選登記開始初選候選人及黨員同志應遵守不互相攻詰、不傷害民進黨形象的規定，黨內同志也應本著團結勝選之目標，不得惡意攻詰同黨參選人，違者將依規定嚴以議處，以維持初選的公平與公正，共同為2024大選「總統當選，立委6席全上」為最終目標。

市黨部執行長張孟暉表示，依據中央黨部規劃，於3月20日至3月24日進行區域立委初選領表登記，4月12日中執會審查初選候選人資格；另因總統初選為同額競選，區域立委初選民調自原訂4月24日提前一周至4月17日開始，預計在5月17日公告初選提名名單，登記地點台南市黨部及新營黨部每日上午9時至下午5時皆可受理領表登記。