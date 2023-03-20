力拼連任！　鄭運鵬登記參加立委初選：桃園第一選區不再艱困

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨20日展開2024立委初選領表登記作業，立委鄭運鵬今日也透過臉書表示，他已經完成桃園第一選區立委初選登記，他細數這幾年擔任立委的政績，指出近八年自己在該選區的耕耘，已經讓桃園第一選區不再是艱困選區，一定會力拼連任。

針對先前傳出參選「不分區立委」的傳言，鄭運鵬表示，對他而言，這個傳言是一種肯定，是肯定他這近八年的表現，讓桃園第一選區不再是艱困選區，也肯定他去年扛下市長選舉的責任。

鄭運鵬指出，這八年來，在他和行政院副院長、前桃園市長鄭文燦的努力下，桃園第一選區變得不一樣。他舉例，桃園區 的「桃林鐵路」，除了協助爭取到中央補助工程款項，亦取得台鐵土地無償使用；爭取前瞻預算建設的「民富社福館」，館內有市民活動中心、關懷據點、幼兒園及里辦公處，這樣的多功能活動空間，未來將提供民眾一個舒適的集會所；「桃園市圖書館新總館」完成了；2022年3月啟用的「大有立體停車場」，也解決桃園殯葬園區停車位不足的問題。

鄭運鵬再舉出，龜山區 的「捷運棕線」，行政院已經核定，但因為由輕軌改為中運量系統，拉長了市區地下化的路段，這條捷運路網，未來要繼續和新市府一起努力；而他認為，汙水下水道是市政建設的良心，因此他爭取中央預算建設「龜山水資源回收中心」和「文青水園水資源回收中心」；「龜山文二立體停車場」，則是運用爭取到的前瞻預算興建；在教育方面，我們興建了「光峰非營利幼兒園」，並爭取改善「樂善國小」、「文華國小」校舍。

蘆竹區的部分，鄭運鵬提到，為處理蘆竹南崁交流道周邊道路（新南路）道路積淹水 的問題，他向中央爭取3600萬元經費補助；亦爭取經費規劃，桃園捷運綠線G32坑口站與捷運機場線A11坑口站銜接轉乘；我們爭取經費進行的「國道一號桃園交流道動線改線工程」，改線完成的「桃園B交流道」，已於2022年1月通車；原本想以開放路肩來改善的國道二號大竹交流道，在進行改善工程後，設置高架橋改善了當地的交通；其他譬如桃園蘆竹交界的「中正北路交流道」，過去延宕多年，我們要求交通部優先處理未來航空城聯外的道路，來補助土地徵收款，現在已經通車；熱門景點「虎頭山風景特定區步道（虎頭山遊憩綠廊）」，增建三大系統共6條步道，還有將設施汰舊換新。

鄭運鵬表示，自己從第九屆回任立委至今，是桃園現任最資深的立委，桃園與選區的發展是他的責任。他強調，身為資深立委，有兩項是他持續努力的方向，一是提升國會的信任度，二是提升桃園的能見度。

鄭運鵬也提到，這幾年他擔任黨團幹部，致力於提升立法院的效率、提升國人對於立法委員的肯定，都已有正面的影響與成果。「讓國會成為正常運作的民主國會、在國會裡提升桃園的能見度」，是他對自己的責任與期許，「我會力拚連任，帶領桃園與國會持續進步！」