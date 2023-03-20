　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力拼連任！　鄭運鵬登記參加立委初選：桃園第一選區不再艱困

▲▼民進黨團 輿情回應記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨20日展開2024立委初選領表登記作業，立委鄭運鵬今日也透過臉書表示，他已經完成桃園第一選區立委初選登記，他細數這幾年擔任立委的政績，指出近八年自己在該選區的耕耘，已經讓桃園第一選區不再是艱困選區，一定會力拼連任。

針對先前傳出參選「不分區立委」的傳言，鄭運鵬表示，對他而言，這個傳言是一種肯定，是肯定他這近八年的表現，讓桃園第一選區不再是艱困選區，也肯定他去年扛下市長選舉的責任。

鄭運鵬指出，這八年來，在他和行政院副院長、前桃園市長鄭文燦的努力下，桃園第一選區變得不一樣。他舉例，桃園區 的「桃林鐵路」，除了協助爭取到中央補助工程款項，亦取得台鐵土地無償使用；爭取前瞻預算建設的「民富社福館」，館內有市民活動中心、關懷據點、幼兒園及里辦公處，這樣的多功能活動空間，未來將提供民眾一個舒適的集會所；「桃園市圖書館新總館」完成了；2022年3月啟用的「大有立體停車場」，也解決桃園殯葬園區停車位不足的問題。

鄭運鵬再舉出，龜山區 的「捷運棕線」，行政院已經核定，但因為由輕軌改為中運量系統，拉長了市區地下化的路段，這條捷運路網，未來要繼續和新市府一起努力；而他認為，汙水下水道是市政建設的良心，因此他爭取中央預算建設「龜山水資源回收中心」和「文青水園水資源回收中心」；「龜山文二立體停車場」，則是運用爭取到的前瞻預算興建；在教育方面，我們興建了「光峰非營利幼兒園」，並爭取改善「樂善國小」、「文華國小」校舍。

蘆竹區的部分，鄭運鵬提到，為處理蘆竹南崁交流道周邊道路（新南路）道路積淹水 的問題，他向中央爭取3600萬元經費補助；亦爭取經費規劃，桃園捷運綠線G32坑口站與捷運機場線A11坑口站銜接轉乘；我們爭取經費進行的「國道一號桃園交流道動線改線工程」，改線完成的「桃園B交流道」，已於2022年1月通車；原本想以開放路肩來改善的國道二號大竹交流道，在進行改善工程後，設置高架橋改善了當地的交通；其他譬如桃園蘆竹交界的「中正北路交流道」，過去延宕多年，我們要求交通部優先處理未來航空城聯外的道路，來補助土地徵收款，現在已經通車；熱門景點「虎頭山風景特定區步道（虎頭山遊憩綠廊）」，增建三大系統共6條步道，還有將設施汰舊換新。

鄭運鵬表示，自己從第九屆回任立委至今，是桃園現任最資深的立委，桃園與選區的發展是他的責任。他強調，身為資深立委，有兩項是他持續努力的方向，一是提升國會的信任度，二是提升桃園的能見度。

鄭運鵬也提到，這幾年他擔任黨團幹部，致力於提升立法院的效率、提升國人對於立法委員的肯定，都已有正面的影響與成果。「讓國會成為正常運作的民主國會、在國會裡提升桃園的能見度」，是他對自己的責任與期許，「我會力拚連任，帶領桃園與國會持續進步！」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
墨日明對決！　2大強投卻被大聯盟召回
不給加公會「就到北捷隨機殺人」　《新楓之谷》玩咖落網
快訊／樂天女孩要上大聯盟！　有球隊邀約
陸軍航特部士官爆亂倫！　硬上親戚女兒
台人受害！泰國機場搭小黃「車錢翻4倍」　司機遭重懲
船長慘死澎湖碼頭！　堆高機「盲駕」奪命
曾狂言「買台積電、併聯發科」　紫光前董座下場悲慘
普發6000元　超商加碼買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

鄭文燦：馬英九赴中vs蔡英文訪美　當然是不同的「選項」

BLINK塞爆夜市「增1.8億產值」　還有大咖要來？陳其邁話中有話

馬英九赴陸祭祖　蘇起：期盼重提「九二共識」

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

轟綠又雙標　國民黨：謝長廷可赴陸落淚、馬英九不行青年交流？

民進黨2024高雄整合成功　許智傑：都是為讓台灣更好

暗酸王世堅？何志偉：我做事不做秀　「一直守著誠信」

蛋商公會揚言休市？陳吉仲稱假議題　葉元之揭內幕狠批說謊

王世堅、綠議員皆不甩「誠信條款」　國民黨：賴清德改革淪虛設

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

鄭文燦：馬英九赴中vs蔡英文訪美　當然是不同的「選項」

BLINK塞爆夜市「增1.8億產值」　還有大咖要來？陳其邁話中有話

馬英九赴陸祭祖　蘇起：期盼重提「九二共識」

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

轟綠又雙標　國民黨：謝長廷可赴陸落淚、馬英九不行青年交流？

民進黨2024高雄整合成功　許智傑：都是為讓台灣更好

暗酸王世堅？何志偉：我做事不做秀　「一直守著誠信」

蛋商公會揚言休市？陳吉仲稱假議題　葉元之揭內幕狠批說謊

王世堅、綠議員皆不甩「誠信條款」　國民黨：賴清德改革淪虛設

毛孩的快樂就是這麼樸實！消防車常規測試　歐告見水柱嗨翻來回跑

男「趴睡」美食街！一整天才被發現死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

金價衝破2000美元大關　楊天立：今年有機會再創高

喊餓就挨打！韓4歲女童「體重僅7kg」遭虐死　恐怖媽照樣下海賣淫

五角大廈研究： 飛行員「癌症發病率」比常人高24％

李多慧「甜美又性感」林襄想學她　樂天領隊曝5月前行程定案

「沙贊」選錶不當乖乖牌　立體多切面金錶沒鑲鑽照樣閃

泡泡浴太舒服！雪橇犬趴美容檯「等回家快睡著」　臉上表情成亮點

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

尿尿完忍不住抖一下！「夾冷筍」2原因曝　男生更常見

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

政治熱門新聞

快訊／蔡適應宣布不選2024基隆立委

軍公教為6000嗆國民黨沒用　藍委火大：罵人不如上網登記

馬英九「不會到北京」　陸方將稱「馬先生」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

馬英九訪中　陳亭妃：他不代表台灣人

挑戰何志偉！　王世堅明上午登記

快訊／確定挑戰何志偉！王世堅投入立委初選　英系議員到場相挺

沙灘求救沒肉吃　馬防部官兵現況曝光

快訊／馬英九本月底訪陸！時間行程曝光　未安排會見習近平

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

登記6000元！22起日每日兩組

更多熱門

相關新聞

何志偉：尊重王世堅生涯規劃　誠信是做人基本標準

何志偉：尊重王世堅生涯規劃　誠信是做人基本標準

民進黨20日啟動區域立委初選領表作業，資深市議員王世堅登記角逐台北市士林、大同區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，並意有所指地隔空嗆聲「我信賴，不信邪」；對此，何志偉同日下午說，誠信是做人最基本的標準，當初提出「誠信條款」，是為了讓國會席次最大化，他尊重王世堅的個人生涯規劃，期待良性競爭，也相信自己與選區的淵源，以及一分一分努力，選民都看在眼裡。

陪王世堅登記立委初選！　吳沛憶曝兩人往事：當時收到一些黨內壓力

陪王世堅登記立委初選！　吳沛憶曝兩人往事：當時收到一些黨內壓力

投入彰化第二選區立委初選　邱建富領表：這次不讓了

投入彰化第二選區立委初選　邱建富領表：這次不讓了

民進黨立委初選登記起跑　苗栗兩選區均徵召

民進黨立委初選登記起跑　苗栗兩選區均徵召

朱侯合體　綠：人前手牽手，背後下毒手

朱侯合體　綠：人前手牽手，背後下毒手

關鍵字：

民進黨立委初選桃園市鄭運鵬第一選區

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

崔咪老公道歉了！

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面