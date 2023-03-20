豐原太平洋百貨購物節將開打　最高36%回饋創中區最高

▲台中豐原太平洋百貨購物節將在3月30日開打，祭出中區史上最高36%回饋搶客。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中百貨戰即將開打，豐原太平洋百貨祭出史上最高36%回饋，除了基本盤的滿仟送百，還有針對化妝品預購推出多種滿額活動，以「中區百貨天花板」為號召，搶攻消費者荷包。業者也預估，以今年首度加碼首7日超狂回饋禮，這次購物節有望較去年成長12%。

豐原太平洋百貨購物節3月30日到4月26日登場，其中化妝品於3月23日到3月28日搶先預購，3月30到4月9日化妝品滿5000送500、單筆15000加送300，連搶先預購的化妝品也同享開打活動，更有滿額加碼滿3萬加送市價5980元的康寧琺瑯鑄鐵鍋、滿5萬加送禮券2000元、滿8萬加送市價16800元的瑞士原裝頂級鑽石鍋、滿30萬加送市價26800元的LG空氣清淨機。

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另外，全館首七日除了滿3500送350，更首度祭出全館加碼滿額再送精品鍋具！ 購物節在滿仟送佰、限定再加碼及預購超值加碼層層堆疊，創造出會員獨享的中區最高36%回饋。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，這次購物節盛大推出超越所有百貨的加碼回饋，也不斷改裝創新， 3月25日除了一樓STDUIO A全新升級旗艦店，更引進超人氣的加拿大休閒品牌Roots同步盛大開幕，期望讓鄉親感受我們精益求精的努力，讓大家滿載而歸購開心，看好新櫃利多挹注，和多重豪禮回饋刺激買氣，可望較去年同期成長12%。