超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

▲超商找百萬YTR合作推出芋頭甜點 。（圖／翻攝自Facebook／7-ELEVEN ）

網搜小組／鄺郁庭報導

又有YouTuber跟超商合作，人選曝光後，意外大受好評！7-11今（20日）在粉專發文，邀到來台發展多年的法國YouTuber「酷」（Ku），合作推出聯名芋頭甜點，引來許多粉絲笑讚，「芋頭教主耶！7-11找對人了」、「我買單」、「酷的確很愛芋頭XD」、「最愛芋頭的男人。」

7-ELEVEN在粉專發文，hashtag「#芋酷同行」，看中對方熱愛芋頭，及百萬訂閱的高人氣，宣布這次聯名甜品邀請YouTuber「酷的夢- Ku's dream」合作，「除了有台式特色風味甜點，還加入法式元素的芋頭口味甜點，明天就能在7-ELEVEN看到囉！」

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貼文一出，引來大票粉絲力推會買單，「我想他代言芋頭甜點應該很合適，芋頭控加上法國人對甜點的執著」、「哈哈哈哈！酷對台灣的『法式』點心很有意見，只好自己跳下來，推出結合芋頭的法式點心」、「超適合紫色的男人」、「請標註芋頭教主」、「他真的超愛芋頭，合作有理。」

近年，超商常常找YouTuber或網紅聯名，先前全家就找過滴妹、古娃娃WawaKu、韓勾ㄟ金針菇、美食水水千千等KOL合作，每每都能掀起話題。7-11則大多聯名餐飲品牌，如阜杭豆漿、請客樓、頌丹樂等等，其中，攜手晶華酒店推出的餐點頗受歡迎。