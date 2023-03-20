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上機灌台啤　抵台嗑豆花、雞排！日本正妹大胃王告白：愛台灣

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／もえのあずき）

▲日本大胃王萌梓上傳在台灣的Vlog。（圖／翻攝自YouTube／もえのあずき）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本正妹大胃王「萌梓」是節目《火力全開大胃王》的第五代大胃女王，上月在美食水水千千邀請下，飛台灣錄製千千的新企劃。隔了一個月，在17日上傳了人在台灣的Vlog，她一上機就秒點台啤，抵台後還猛嗑豆花、炸雞排。影片說明處，她則開心告白「我愛台灣」融化不少人。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「大胃王萌梓跑來台灣一直食」，分享萌梓的YouTube影片，「萌梓的頻道啦！上了一部來台灣，一直食一直食一直食的影片。」只見她在飛機上先喝了台灣啤酒，下機後則直奔去吃豆花，一嗑就是2大碗，似乎還點了燒仙草，然後又吃了一大塊雞排。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／もえのあずき）

▲▼萌梓在機上喝了台啤（上）。一下機就去吃豆花、雞排（下）。（圖／翻攝自YouTube／もえのあずき）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／もえのあずき）

另外，她去吃麻辣火鍋吃到飽時，特地在IG上傳照片，用中文寫下「台灣麻辣火鍋吃到飽」並直呼幸福，還hashtag「#麻辣火鍋 #吃到飽 #麻辣鍋 #吃到飽火鍋」等標籤。

值得一提的是，某天早上，光是早餐就出現了一盒8顆的湯包、一顆傳統飯糰、一碗鐵板麵、一個燒餅、一盒鳳梨、一盒木瓜、一袋情人果、5顆蓮霧、一顆釋迦，飲料則有一杯豆漿和一罐綠茶，份量頗驚人。不過，萌梓似乎並沒有把所有水果吃完。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／もえのあずき）

▲早餐份量驚人。（圖／翻攝自YouTube／もえのあずき）

看到影片後，就有網友留言，「看妳吃得很開心，我也感受到開心，真是太好了」、「歡迎來台灣！台灣還有很多美食等待萌梓再來。」彰化21歲大胃王網紅小慧也直呼，「看萌梓吃台灣美食幸福的模樣好療癒❤好可愛。」

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