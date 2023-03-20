台灣超商最經典食物是哪樣？全場狂點名「1懷舊商品」：真的神

▲台灣超商相當方便。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

全台便利商店林立且大多都是24小時，裡面提供的美食也相當多元，是許多人三餐的選擇。一名網友就好奇，台灣超商推出這麼多不同的商品，在民眾心中最印象深刻的食品是哪一樣？文章曝光後隨即掀起討論，不少人點出自己心中的經典，包括「茶葉蛋」、「國民便當」，其中呼聲最高的是「思樂冰」。

原PO以「台灣有史以來最經典的超商食物是哪個？」為題在PTT發文，表示台灣便利商店從以前到現在推出了很多品項，像是思樂冰、熱狗、哈燒客、御飯糰及國民便當等，雖然有些已經消失在洪流當中，但也有不少經典仍在求新求變，好奇「台灣超商有史以來最具代表性的超商食品是哪一個？」

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文章曝光後隨即掀起討論，網友紛紛留言「茶葉蛋」、「國民便當」、「佛蒙特咖哩」、「奮起湖便當」、「其它老牌商品都掛了，麻婆豆腐燴飯還在」、「麥香」、「大亨堡、黑輪、茶葉蛋」、「茶葉蛋啊，全世界只有台灣有」、「買重量杯送四驅車」、「雞排便當，那時覺得飯好好吃」、「現在進便利商店只剩麥香系列還有10元」。

▲許多人最懷念的是思樂冰。（圖／ETtoday資料照）

其中最多人喜愛的是思樂冰，「思樂冰瘋狂抖」、「可樂口味思樂冰」、「思樂冰，而且小時候是裝多少都可以」、「唯一思樂冰」、「思樂冰，唯一特色，可惜沒維持」、「思樂冰，一杯大杯25真的神」、「思樂冰，沒有之一」、「可樂口味思樂冰」、「還我思樂冰」、「懷念思樂冰，小時候超愛」。