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「普發6000元」超商加碼買1送1！補班小確幸連續3天加1元多1杯

▲▼7-ELEVEN響應政府普發6000元政策，於門市內ATM領取再享指定商品買1送1起優惠。（圖／業者提供）

▲7-11響應政府普發6000元政策，於門市內ATM領取再享指定商品「買1送1」起優惠。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

行政院「全民共享普發現金6000元」將於3/22開放線上登記，而超商作為領取據點也祭出加碼優惠。7-ELEVEN將推出指定飲品、冰品、飲料、零食、日用品等十餘款商品「買1送1」，讓民眾把6000元聰明放大；而萊爾富則在3/24~3/26日連續3天推出咖啡優惠小確幸，祭出Hi Café特濃咖啡加「1元多1杯」活動。

▲▼7-ELEVEN響應政府普發6000元政策，於門市內ATM領取再享指定商品買1送1起優惠。（圖／業者提供）

▲在超商門市內ATM領取6000元，再享熱門商品「買1送1」起優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN響應政府普發6000元政策，祭出熱門商品「買1送1」超值優惠！財政部將於3/22上午8點開放民眾上網登記普發6000元領取方式，只要點選「ATM領現」，後續在全台超過6700家7-11門市內的ATM領取，就可享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款商品買1送1起優惠，不但就近領取6000元現金，還能輕鬆消費聰明省。

「買1送1」優惠包括：CITY CAFE特大美式咖啡、CITY CAFE大杯卡布奇諾、CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶、CITY TEA冰淇淋紅茶、老虎芝士流心雪糕、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、奧利奧捲心酥(巧克力/香草)、Mini口口香(芝士脆/蝦條經典原味)、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏；另外午后時光-重乳奶茶TP330、Cheers氣泡水PET500則是同品項「買2送2」優惠。

▲▼萊爾富補班小確幸。（圖／業者提供）

▲萊爾富將於3/24~3/26日連續3天，推出「加1元多1杯」咖啡優惠小確幸。（圖／業者提供）

另外，因應這周六（3/25）為補班補課日，萊爾富超商也將於3/24~3/26日連續3天推出咖啡優惠小確幸，祭出Hi Café特濃咖啡「加1元多1杯」活動，包含Hi Café系列的大杯冰/熱特濃美式咖啡（售價55元）、大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），最便宜打5.1折，等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元。

3/23~3/26連續4天，萊爾富Hi-Life VIP APP「整買零取」也推出組合優惠，Hi Café系列的特濃美式咖啡同品項「買7送5」、特濃拿鐵咖啡同品項「買7送4」，不僅可冰熱任選，可兌換期限達3個月，優惠最低下殺58折，現省275元。如購買Hi Café大冰/熱特濃美式咖啡原12杯組售價660元，現在只要385元即可買到，讓補班、補課族在補班日不Blue，荷包輕鬆省一波。

▲▼萊爾富補班小確幸。（圖／業者提供）

▲指定吐司搭配光泉鮮奶，合購價109元，等於最低下殺6.9折。

除了提神的咖啡，萊爾富也推出適合補班消暑降火的獨家冰沙新品「王品集團12MINI土鳳梨冰沙」即日起至4/9享新品嚐鮮價49元，等於直接下殺7.5折。還有早餐適合的家庭號吐司、餐包系列，搭配光泉鮮奶936mL任1瓶享合購109元，最低下殺6.9折，直接現省50元。

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