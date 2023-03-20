　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界）

▲蜜拉發現台灣店員很貼心。（圖／翻攝自Facebook／波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界）

記者朱祖儀／綜合報導

不少台灣人都很習慣超商便利又貼心的服務，沒想到外國人卻覺得相當新奇？一名來自波蘭的女孩蜜拉就透露，她每次買完冷飲都要放到退冰才會喝，之後聽老公說才知道可以請店員幫忙微波，但沒想到的是，自從她提出要求之後，店員每次都會主動詢問是否要加熱，讓她直呼「真的太貼心了！」

蜜拉和台灣男孩士愷在一起後，經常在粉專「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」，分享在台灣和波蘭生活的不同之處。近日她就透露，在台灣經常會到便利商店買豆漿，不過因為怕喝冷飲，所以每次都會等到退冰之後再喝，直到老公說「可以請店員幫妳微波加熱」，她才知道原來可以向店員開口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蜜拉透露，自己原本不敢和店員互動，但聽了老公的話後，便鼓起勇氣拜託，「結果讓我意外的事情來了，後來每次去買黑豆漿，不需要我開口，店員就會主動詢問我需不需要加熱…真的太貼心了」。她表示雖然很多台灣人可能覺得這些事沒什麼，但對她來說，這就是她喜歡台灣的地方，「人與人的關係可以這麼地和諧融洽」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界）

▲蜜拉愛上台灣。（圖／翻攝自Facebook／波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界）

蜜拉也透露，自己在波蘭的商店買東西都會很緊張，需要事先確認自己是否有零錢或是信用卡，因為如果只有大鈔，很可能會被店員白眼，甚至拒絕賣東西給你，雖然還是有不少友好的店員，「但我很肯定每個波蘭人，一定都有許多類似的不舒服經驗」。

蜜拉表示，因為在那種環境下長大，讓她變得很不擅長和店員互動，也會下意識害怕被店員用不友善的態度對待，不過只要在台灣，她永遠不需要擔心這樣的事情發生，「我猜台灣人可能習慣了，但以去過世界上不少地方的我來看，這就是台灣珍貴的價值之一。每次在波蘭，這也是我最想念台灣的事情」。

本文已獲授權引用

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
市場雞蛋每斤飆破110元！　蛋商：很難再有80元以下價格
快訊／樂天女孩再選進7人！　李多慧背號公布
大學生集體淫亂出事了！　邁阿密海灘市宣布緊急狀態
「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿
失智父躺屎尿堆身亡！　桃園夫妻狠狠虐死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

郵差連「不存在的地址」也能找到！《匠人魂》紀錄送信人精神

新加坡航空「桃園－巴黎早鳥價2.7萬有找」　轉機2小時還能逛免稅

線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

清明飛日本降價！虎航機票「降幅最高3千」　傳統航空祭出最低價

世界回歸正軌　當代等你定義！2023台北文創天空創意節徵件開跑

「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

郵差連「不存在的地址」也能找到！《匠人魂》紀錄送信人精神

新加坡航空「桃園－巴黎早鳥價2.7萬有找」　轉機2小時還能逛免稅

線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

清明飛日本降價！虎航機票「降幅最高3千」　傳統航空祭出最低價

世界回歸正軌　當代等你定義！2023台北文創天空創意節徵件開跑

「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

數位部非同步衛星網路設備運抵馬祖　確保緊急狀況基本通訊

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

力拼連任！　鄭運鵬登記參加立委初選：桃園第一選區不再艱困

台南市勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工慰問金

東森新媒體OMO廣告業務平台獲玉山獎首獎　蔡英文親自接見表揚

觀光客一窩蜂「衝泰國呼大麻」！　嗨到意識錯亂、昏迷送院成亂象

8歲老貓「半臉遭腫瘤侵蝕」失去左耳　滿臉悲傷即將進收容所

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

34組人搶2字頭林口名宅　贏家每坪加價16萬才勝出

嘉義透天厝開轟趴飄臭味　搜出K他命、毒咖啡包、槍彈

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

才曝光頭貼！輔大陳若儀又公開無緣小姑名字

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

雞腿飯125　他嘆台灣快不能住人

春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

BLACKPINK「本人跟照片差很大？」　歌迷狂點名她

人妻吃喜酒想包3600！網卻搖頭：會被記一輩子

好命！　「這4個時辰出生」一輩子不缺錢

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

更多熱門

相關新聞

「普發6000元」超商加碼買1送1！

「普發6000元」超商加碼買1送1！

行政院「全民共享普發現金6000元」將於3/22開放線上登記，而超商作為領取據點也祭出加碼優惠。7-ELEVEN將推出指定飲品、冰品、飲料、零食、日用品等十餘款商品「買1送1」，讓民眾把6000元聰明放大；而萊爾富則在3/24~3/26日連續3天推出咖啡優惠小確幸，祭出Hi Café特濃咖啡加「1元多1杯」活動。

超商最經典食物是哪樣？全場點名「它」：真的神

超商最經典食物是哪樣？全場點名「它」：真的神

超商單品美式、玉米濃湯買1送1爽喝4天

超商單品美式、玉米濃湯買1送1爽喝4天

超商停賣茶葉蛋？業者：各門市狀況不同

超商停賣茶葉蛋？業者：各門市狀況不同

模仿男友背女友　超商結帳變全武行

模仿男友背女友　超商結帳變全武行

關鍵字：

超商微波豆漿波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界蜜拉

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

崔咪老公道歉了！

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面