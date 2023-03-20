被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

▲蜜拉發現台灣店員很貼心。（圖／翻攝自Facebook／波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界）

記者朱祖儀／綜合報導

不少台灣人都很習慣超商便利又貼心的服務，沒想到外國人卻覺得相當新奇？一名來自波蘭的女孩蜜拉就透露，她每次買完冷飲都要放到退冰才會喝，之後聽老公說才知道可以請店員幫忙微波，但沒想到的是，自從她提出要求之後，店員每次都會主動詢問是否要加熱，讓她直呼「真的太貼心了！」

蜜拉和台灣男孩士愷在一起後，經常在粉專「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」，分享在台灣和波蘭生活的不同之處。近日她就透露，在台灣經常會到便利商店買豆漿，不過因為怕喝冷飲，所以每次都會等到退冰之後再喝，直到老公說「可以請店員幫妳微波加熱」，她才知道原來可以向店員開口。

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蜜拉透露，自己原本不敢和店員互動，但聽了老公的話後，便鼓起勇氣拜託，「結果讓我意外的事情來了，後來每次去買黑豆漿，不需要我開口，店員就會主動詢問我需不需要加熱…真的太貼心了」。她表示雖然很多台灣人可能覺得這些事沒什麼，但對她來說，這就是她喜歡台灣的地方，「人與人的關係可以這麼地和諧融洽」。

▲蜜拉愛上台灣。（圖／翻攝自Facebook／波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界）

蜜拉也透露，自己在波蘭的商店買東西都會很緊張，需要事先確認自己是否有零錢或是信用卡，因為如果只有大鈔，很可能會被店員白眼，甚至拒絕賣東西給你，雖然還是有不少友好的店員，「但我很肯定每個波蘭人，一定都有許多類似的不舒服經驗」。

蜜拉表示，因為在那種環境下長大，讓她變得很不擅長和店員互動，也會下意識害怕被店員用不友善的態度對待，不過只要在台灣，她永遠不需要擔心這樣的事情發生，「我猜台灣人可能習慣了，但以去過世界上不少地方的我來看，這就是台灣珍貴的價值之一。每次在波蘭，這也是我最想念台灣的事情」。

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