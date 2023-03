9年前就想奪取烏克蘭　普丁認了當年狀況：武器沒準備好

▲俄羅斯總統普丁受訪時透露,2014年奪取克里米亞時為何沒有對烏克蘭發動全面戰爭。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯塔斯社(TASS)19日引述普丁接受俄官媒第一電視台專訪內容指出,他原本可能在2014年併吞克里米亞半島時就全面入侵烏克蘭,但礙於當時俄羅斯經濟狀況與缺乏高超音速武器(又稱極音速)才沒有這樣做。普丁還宣稱,原先他曾想用和平的方式解決問題,如今發現受到西方國家欺騙。

據塔斯社報導,普丁受訪時被主持人問到,為何不早點對烏克蘭發動所謂「特別軍事行動」而是時隔8年才於2022年入侵烏克蘭。普丁回答,「事實上,我們必須做很多(準備),比如為了發展陸上部隊。但當時(2014年)沒有高超音速武器,不過現在我們有了!」普丁還說,如今俄羅斯不只有高超音速武器,還有其他現代武器系統,但2014年不具備這些。

▲普丁首次到俄羅斯控制的烏克蘭南部馬力波(Mariupol) 聽取簡報。(圖/路透)

在談到俄羅斯兼併克里米亞9周年時普丁表示,俄羅斯「一直努力以和平方式解決所有問題」,保護克里米亞居民不受納粹侵害是俄國的神聖職責,辯稱莫斯科當時別無選擇。普丁同時指責,所謂的西方夥伴根本無意和平解決問題,「我們現在才發現自己被騙了。」

不過,普丁在訪問中也表示,俄羅斯雖然的確擁有高超音速武器,但實際上沒有使用這些先進武器對付烏克蘭。主持人問普丁若提前在2014年就發動「特別軍事行動」是否值得,普丁則強調,從當年到現在,許多現實已經發生改變,不能這樣做假設。

Vladimir Putin answered the question that a lot of people have been asking for the last year: Why didn't Russia started the SMO back in 2014, when the Ukrainian army was weak.Assumption that conflict could be resolved peacefully,hypersnoic weapons etc... pic.twitter.com/oh5BWfHGtw