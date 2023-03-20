普丁「親自開車」夜訪馬力波畫面曝！　還與當地居民開心聊天

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁18日晚間突然造訪烏克蘭港口城市馬力波（Mariupol），這是他自去年開戰以來，第一次親自前往俄軍佔領區。從官方公布的影片可以看到，普丁在夜晚自行開車行駛在馬力波的街道上，並和當地區民進行談話。

▲普丁親自開車行駛在馬力波的街道上。（圖／達志影像／美聯社）



根據《衛報》報導，普丁（Vladimir Putin）18日搭乘直升機前往馬力波，這是他自去年開戰以來，首次前往俄軍佔領區，從官方公布的影片可以看到，他視察了市區幾個地點，有時自己開著車行動，還與當地居民進行交談，也聽取了有關該市重建的工作報告。

▲▼普丁與當地居民談話聊天。（圖／達志影像／美聯社）



俄軍在去年5月攻破烏軍在馬力波的最後據點亞速鋼鐵廠，最終佔領了這座城市。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特發文批評，「犯人總會回到犯罪現場，殺人兇手前去欣賞這座城巿的廢墟和墳墓，玩世不恭而且毫無悔意。」

烏俄戰爭開始後，烏克蘭總統澤倫斯基多次前往戰場，不斷提高前線士氣，但普丁多半都留在克里姆林宮內，幾乎神隱。這次他除了訪問馬力波外，也先前往克里米亞，以紀念俄軍併吞該地9周年。