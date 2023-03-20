習普會將登場　BBC曝普丁「想求朋友幫忙」習近平卻有3種盤算

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平20日將進行會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國國家主席習近平自俄烏戰爭開打以來將於20日首次訪問俄羅斯，並會晤俄國總統普丁。英國廣播公司（BBC）分析了中俄雙方各自想從會談中獲得什麼成果，其中普丁無非是想向「朋友」尋求幫助，中國則可能有三種盤算。

BBC的俄羅斯編輯Steve Rosenberg與中國駐地記者Stephen McDonell分析，普丁發動的戰爭進展不如預期；為應付西方制裁忙得焦頭爛額；國際刑事法庭對他發布戰爭罪逮捕令，此時普丁需要一個朋友，而習近平登場了。這次訪俄是中國支持俄羅斯與普丁的明確訊號，預計他們將在莫斯科簽署一項關於「深化中俄全面夥伴關係」的協議。

▲報導認為，普丁可能想尋求盟友中國的協助。（圖／路透）

2021年諾貝爾和平獎得主、俄籍記者Dmitry Muratov認為，普丁正在建立自己的盟友陣營，「他已不再相信西方，以後也是」。他說，普丁試圖讓俄羅斯成為中國、印度、拉丁美洲與非洲部分地區共同堡壘的一部分，建構他的「反西方世界」，而在這世界中莫斯科重度依賴北京。大約一年前，中俄宣布雙方將建立「無限制」夥伴關係，但目前為止，北京顯然不願意承受西方制裁中企的代價，向俄方提供直接的軍事援助。

BBC報導分析，中俄會談的外界關注重點仍將圍繞在烏克蘭，習近平向普丁發出的訊號只有三種可能：一、是時候做出一些妥協挽回臉面。二、開綠燈，繼續作戰甚至更加猛烈。三、中國領導人將不會做出任何表態。

▲BBC報導分析，習近平將以中國利益為優先，評估是否勸說普丁停戰。（圖／路透）

中國才剛斡旋促成伊朗與沙烏地阿拉伯重新建交，如果習近平勸阻普丁，中國政府將能在全球面前再次擔起和平締造者的角色，而促使習近平做出這個選擇的最大關鍵因素將是停戰對於中國能獲益多少。軍事專家Mikhail Khodarenok指出，「中國只有一個盟友：中國自己。中國只有一套利益考量：對中國有利。中國的外交政策完全沒有利他主義。」

最糟的是第二種選項，有一派解讀認為俄烏戰爭符合中國的地緣政治策略，讓克里姆林宮與西方較量、消耗北約資源，並且如果中國有意武力侵台，也可藉俄烏考驗西方公眾的態度。BBC認為，北京的盤算可能是，戰事持續越久，想捲入另一場戰爭的人就越少。