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習近平今訪俄！華郵：普丁士氣大振　中俄抗美「新世界秩序」成形

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲ 普習今將一對一非正式會面並共進晚餐。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國家主席習近平今（20日）將訪俄進行國是訪問，與俄羅斯總統普丁共進晚餐，明日正式會談。《華盛頓郵報》分析，習近平到訪將令普丁士氣大振，讓他大肆吹噓的「新世界秩序」逐漸成形，也就是美國和北約不能再對任何人發號施令。

《華郵》指出，習近平訪俄奠定全球對抗（global confrontation）的基礎，彰顯北京願意利用與莫斯科的關係來對抗華府，即便這代表默許普丁發動殘酷戰爭。華府智庫卡內基國際和平基金會分析師加布耶夫（Alexander Gabuev）指出，全球正進入中國與美國對抗的時代，正準備硬起來，而俄國就是中國在這場衝突中的資產與夥伴。

這場對抗是否繼續升溫，將3個核大國推向第三次世界大戰邊緣，抑或僅拉開冷戰2.0的序幕，目前仍有待觀察。但習近平訪俄代表中俄、伊朗正聯手迎戰美國、英國及其他北約盟國，爭奪全球影響力，還與南非、沙烏地阿拉國等國結盟。

▲▼俄羅斯總統普丁2月22日出席紀念音樂會。（圖／路透）

▲ 普丁面臨國際刑事法院的逮捕令。（圖／路透）

俄國將習近平此行視為今年重點外交事件，對普丁來說更是有利。眼看侵烏行動陷入停滯，軍損不斷增加，國際刑事法院（ICC）的逮捕令又玷汙普丁聲譽，他迫切需要轉移大眾注意力，為自己撐腰。

普丁聲稱，對烏克蘭行動是俄國建立「後美國秩序」的熔爐。考量到外界對普丁軍事戰略的強烈質疑，中俄成為抗美盟友也為普丁這項說法增添公信力。

威權主義領袖互相結盟，可能使世界在未來幾十年內分裂成對立陣營，阻礙氣候合作、遏制侵犯人權的全球行動、癱瘓國際機構或加劇爭議地區緊張局勢。

德國萊比錫大學中國問題分析師奇加達耶夫（Aleksei Chigadayev）則分析，雖然普丁正尋求可在武器、貿易或至少在全球論壇上支持他的盟友，但對習近平來說，這次出訪比起定位俄國或烏克蘭，更像在對全球定位北京。

奇加達耶夫提到，此行相當於向華府示警與北京談判的必要性，對歐洲展現中國全球大國地位，同時向中亞、非洲及中東地區傳遞訊息，即中國是比美國更可靠的支柱。習近平還可能向普丁表明，中國將領導新世界秩序。

加布耶夫也指出，中國對與美關係愈來愈悲觀，加上對被削弱的俄國影響力愈來愈大，因此決定鞏固中俄關係，且北京遵守華府對制裁俄國的底線，華府卻對中實施出口管制，限制其取得高端半導體的技術，還持續對台軍售。

▲▼ 習近平。（圖／路透）

▲ 習近平的支持將令普丁士氣大振。（圖／路透）

習近平在普丁面臨戰爭罪指控之際來訪，對他具有重要象徵意義，代表儘管他不受西方歡迎，仍擁有一個強大盟友，不僅鞏固普丁在國內地位，也向非洲、中東、亞洲及拉丁美洲領袖釋出訊息，即普丁仍是個值得打交道的人物。

俄國經濟在國際制裁下陷入停滯，與全球技術、供應鏈脫節，未來幾年只會愈來愈衰落，雖符合中國利益，北京卻也不願俄國因戰爭潰敗，進而導致普丁垮台，反而助長美國實力，恐怕還會引爆中俄邊境混亂。

莫斯科國立大學亞非研究所所長馬斯洛夫（Alexey Maslov）指出，新對抗時代將是「不同陣營間的長期冷戰」，這種分裂和混亂不僅牽制中國、俄國和伊朗，也影響美國和歐洲，未來20年至25年間，針對貿易、教育或任何形式的全球談判都不會太順利。

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