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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平俄媒發文！稱中俄是「同道人」：能找到解決烏克蘭危機途徑

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國家主席習近平將於20至23日訪俄。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平將於20至23日訪俄，20日一早他在俄羅斯媒體發表署名文章強調，中俄作為「同道人」，「兩國必將為人類文明進步作出新的更大貢獻。」對於此次訪問，他說，這是一次「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」，相信「一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑」。

習近平此次訪俄是他連任大陸國家主席後首度出訪。據《央視新聞》報導，習近平20日在《俄羅斯報》和俄新社網站發表題為《踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章》的署名文章。習近平在文章中稱，「10年前，我當選中國國家主席後，俄羅斯是我訪問的首個國家。10年來，我8次到訪俄羅斯，每次都乘興而來，滿載而歸，同普丁總統一道開啟了中俄關係新篇章。」

他提到，這些年來，他與普丁保持密切工作聯繫，在雙邊和國際場合先後40次會晤，「為兩國關係和各領域合作擘畫藍圖，就共同關心的重大國際和地區問題及時溝通對表，為雙邊關係持續健康穩定發展牢牢定向把舵。」

對於此次訪問俄羅斯，習近平強調，「是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。他期待同普丁一道，共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。」

針對當前國際情勢，習近平表示，當今世界正處於百年未有之大變局。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化大勢不可逆轉。同時，傳統與非傳統安全挑戰錯綜交織，霸權霸道霸凌行徑危害深重，世界經濟復甦道阻且長。國際社會憂心忡忡，亟盼驅散危機的合作良方。

習近平在文章中不點名批判美國稱，「世界上不存在高人一等的國家，不存在放之四海而皆準的國家治理模式，不存在由某個國家說了算的國際秩序。」

習近平也為俄烏戰爭回應，去年以來，烏克蘭危機全面升級。中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

習近平表示，他相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈、供應鏈穩定等，這成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。

他還提到北京當局上個月發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，「吸納了各方合理關切，體現了國際社會在烏克蘭危機問題上的最大公約數，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用。」

習近平強調，「複雜問題沒有簡單解決辦法。我們相信，只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道。」

最後，習近平也期許，「我們有理由期待，作為發展振興道路上的同道人，中俄兩國必將為人類文明進步作出新的更大貢獻。」

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