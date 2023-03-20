違反黨內誠信條款？王世堅：條款是建議、非強制　「懇請選民原諒我」

記者袁茵／台北報導

民進黨2024立委初選領表登記20日登場，台北市議員王世堅一早前往市黨部領表登記，確定投入士林大同選區初選，挑戰現任同黨立委何志偉。面對民進黨主席賴清德喊出「誠信條款」，王世堅表示，該條款並非強制，而只是建議，「懇請選民原諒我，同時准許我轉換跑道」。

▲民進黨台北市議員王世堅登記參選黨內立委初選。（圖／記者袁茵攝）

王世堅20日上午前往民進黨台北市黨部登記初選，挑戰士林大同選區。針對此決議恐違反賴清德的「誠信條款」，王世堅表示，賴清德日前就有公開宣佈，2024立委選舉沒有現任優先，而是都要初選，「我響應賴清德說法，我來參選是更完備了黨內程序正義，完整的小局才有完美的大局，大局完美無缺是建立在小局程序正義。」

王世堅強調，所謂「誠信條款」也就是「大局條款」，其實「『大局條款』只是建議，並不是強制，所以我還是決定來了。」

王世堅也說，自己目前處於比較劣勢，畢竟立委初選期程可能會加快，在4月初就進行初選，但該時間碰上台北市議會開議，必須要面對新任台北市長蔣萬安的市政缺失，「其實這名為初選，但我大概也沒其他動作可做。」不過相信自己有能力、有經驗可進到立院多做一點是，「所以懇請選民准許我轉換跑道，懇請選民們原諒我參與初選。」