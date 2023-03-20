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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

至今未見里長、議員！藍議員批蔣萬安「欠缺溝通」　對比柯文哲親邀座談

▲▼台北市長蔣萬安參訪南港托嬰中心暨公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策發布。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安即將上任滿3個月，但台北市議會國民黨團書記長、台北市議員秦慧珠20日批評，蔣萬安欠缺溝通，包括要到5至7月才辦12區里長座談會，使里長有些著急，且蔣市府與市議員們溝通也不夠，對比前台北市長柯文哲在休會期間與議會開便當會，蔣萬安至今還未個別與議員面對面溝通、聽取意見，希望盡快補救。

秦慧珠20日表示，再過幾天就是蔣萬安上任滿3個月，最近有媒體調查台北市長哪項新政最受歡迎，第一名就是都更政策，第二名為1200交通月票，第三名是Youbike前30分鐘免費，第四名是幼教政策；然而政策好感度顯示，最高的是1200元月票，其次是幼托政策、Youbike優惠，最後才是都更政策。

▲▼台北市議員秦慧珠出席信義區行政中心及衛福大樓開幕啟用典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者李毓康攝）

秦慧珠認為，因前三項政策清楚簡單明瞭，大家知道市府要做什麼，然而蔣萬安推出「都更5箭」讓大家有疑慮，質疑是不是能夠做到，「政策說明非常重要，如果說明不清楚，就算是一個很關注的政策，大家也不會給予很高分數，蔣萬安在政策說明、溝通上要趕快積極一些。」

秦慧珠提及，蔣市府欠缺與2類人溝通，分別是市議員與里長，近期有里長反映，上任好幾個月了，蔣萬安卻都沒有去見里長、舉辦座談會等，民政局要到5月至7月才讓蔣萬安到12區辦理長座談會，「這時間點太晚了！」

秦慧珠指出，對比柯文哲上任後第一季就跟里長座談，現在有新當選的里長想與蔣萬安多見面，但市府卻拖到5月，使里長心中當然會有些著急，怕想推動的新政可能難在今年執行，建議民政局盡快安排市長、里長座談，不要到5月才辦座談會，應提前至4月讓蔣萬安與各區里長見面、聽取意見，並透過里長做市府政策宣導。

另外，秦慧珠也說，蔣萬安與議員溝通不夠，柯文哲任內於休會期間與議員開便當會，而且是邀請個別議員到市府與市長座談，還有副市長、秘書長、副秘書長、府會聯絡人等一起面對面聽議員意見，紀錄後再由各局處做事後追蹤，甚至還會先問議員對哪些局處有意見、請該局處首長列席，「我覺得這是柯文哲任內做最好的。」

秦慧珠表示，蔣萬安至今還沒個別跟議員面對面溝通，沒聽聽議員意見，特別是反對黨的民進黨市議員們，特別需要與對方做溝通說明，「我認為蔣萬安上任後，政策溝通要加強，跟民眾、里長、議員溝通也都不夠，希望盡快補救。」也呼籲蔣萬安趕快找齊2名府會副總聯絡人，「等到開議再做就來不急了。」

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