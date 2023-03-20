至今未見里長、議員！藍議員批蔣萬安「欠缺溝通」　對比柯文哲親邀座談





▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安即將上任滿3個月，但台北市議會國民黨團書記長、台北市議員秦慧珠20日批評，蔣萬安欠缺溝通，包括要到5至7月才辦12區里長座談會，使里長有些著急，且蔣市府與市議員們溝通也不夠，對比前台北市長柯文哲在休會期間與議會開便當會，蔣萬安至今還未個別與議員面對面溝通、聽取意見，希望盡快補救。

秦慧珠20日表示，再過幾天就是蔣萬安上任滿3個月，最近有媒體調查台北市長哪項新政最受歡迎，第一名就是都更政策，第二名為1200交通月票，第三名是Youbike前30分鐘免費，第四名是幼教政策；然而政策好感度顯示，最高的是1200元月票，其次是幼托政策、Youbike優惠，最後才是都更政策。

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者李毓康攝）

秦慧珠認為，因前三項政策清楚簡單明瞭，大家知道市府要做什麼，然而蔣萬安推出「都更5箭」讓大家有疑慮，質疑是不是能夠做到，「政策說明非常重要，如果說明不清楚，就算是一個很關注的政策，大家也不會給予很高分數，蔣萬安在政策說明、溝通上要趕快積極一些。」

秦慧珠提及，蔣市府欠缺與2類人溝通，分別是市議員與里長，近期有里長反映，上任好幾個月了，蔣萬安卻都沒有去見里長、舉辦座談會等，民政局要到5月至7月才讓蔣萬安到12區辦理長座談會，「這時間點太晚了！」

秦慧珠指出，對比柯文哲上任後第一季就跟里長座談，現在有新當選的里長想與蔣萬安多見面，但市府卻拖到5月，使里長心中當然會有些著急，怕想推動的新政可能難在今年執行，建議民政局盡快安排市長、里長座談，不要到5月才辦座談會，應提前至4月讓蔣萬安與各區里長見面、聽取意見，並透過里長做市府政策宣導。

另外，秦慧珠也說，蔣萬安與議員溝通不夠，柯文哲任內於休會期間與議員開便當會，而且是邀請個別議員到市府與市長座談，還有副市長、秘書長、副秘書長、府會聯絡人等一起面對面聽議員意見，紀錄後再由各局處做事後追蹤，甚至還會先問議員對哪些局處有意見、請該局處首長列席，「我覺得這是柯文哲任內做最好的。」

秦慧珠表示，蔣萬安至今還沒個別跟議員面對面溝通，沒聽聽議員意見，特別是反對黨的民進黨市議員們，特別需要與對方做溝通說明，「我認為蔣萬安上任後，政策溝通要加強，跟民眾、里長、議員溝通也都不夠，希望盡快補救。」也呼籲蔣萬安趕快找齊2名府會副總聯絡人，「等到開議再做就來不急了。」