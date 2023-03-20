陪王世堅登記立委初選！　吳沛憶曝兩人往事：當時收到一些黨內壓力

▲民進黨台北市議員王世堅20日登記黨內立委初選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨20日展開2024立委初選領表登記作業，台北市議員王世堅今上午到台北市黨部報到，確定投入士林大同選區初選，台北市議員吳沛憶也到場力挺。吳沛憶表示，過去兩次選舉王世堅都親自來萬華幫忙助陣，「當時他也收到一些黨內壓力希望他不要陪我，但他還是非常有義氣說到做到」，所以她今天一早才現身，獻上祝福。

中正萬華區無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任，而民進黨的吳怡農也說不選北松山、中山，原本外界看王世堅競選這兩區，但他日前受訪時表示，自己不會在中正萬華區參選，中山北松山也不考慮。

如今，王世堅確認參選士林大同區立委，挑戰現任的何志偉。王世堅表示，自己信賴不信邪，選擇士林大同是因為「從哪裡跌倒，就要從哪裡站起來」，15年前在該區跌倒，現在想在此站起來；中山區與大同區都是他的本命區，且2次選舉全心全意幫助吳怡農，即便輔選輸了，也鼓勵吳怡農應繼續耕耘，儘管吳怡農此次不選，「媒人婆也不能上花轎」。

至於外何不挑戰中正萬華，王世堅之前說明，上次表態「林選王不選」後，陸續有些綠營朋友表態要參選，既然他已經說了，因此更不能因為林昶佐說不選，他就去那裡選，這是不對的，「我說過的話我必須負責，所以我一定不會在中正萬華區參選」。