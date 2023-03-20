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民進黨立委初選登記起跑　苗栗兩選區均徵召、不辦初選

▲▼民進黨2024立委初選3月20日開始領表，苗栗縣兩個選區都屬於徵召區，不會辦初選。（圖／記者蔡文淵攝）

▲民進黨2024立委初選3月20日開始領表，苗栗縣兩個選區都屬於徵召區，不會辦初選。（圖／記者蔡文淵攝

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨2024立委初選領表登記今(3/20日)登場，苗栗縣兩個選區都屬於徵召區，不會辦初選，縣黨部主委李貴富表示，目前還在徵詢人選階段，初選選區人選底定後，才會積極處理徵詢選區的候選人，李貴富強調，一定會推出黨籍的候選人，沒有禮讓的問題。

立法院區域立委有73席，扣除6席原住民立委，全國還有67個選區，據了解，其中有10個選區上屆立委選舉，民進黨候選人得票率低於42.5%，這10個選區這屆選舉將不辦初選，會以徵召方式推出立委候選人，而苗栗縣兩個選區都是屬於徵召區，這次立委選舉不會辦理初選。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，目前黨籍7席議員都沒有積極意願，不排除尋求黨外人選，但基層強烈要求，一定要推出黨籍的候選人。目前第一選區(海線)的潛在人選有康世明(無黨，前竹南鎮長)，陳品安(無黨，現任縣議員)，杜文卿(民進黨，前立委、前苑裡鎮長)；第二選區(山線)人選則有徐定禎(前頭份市長、縣長候選人)，吳宜臻(前立委)，曾玟學(無黨，苗栗縣議員)，李貴富(縣黨部主委、前縣議員)。

李貴富說，苗栗縣長期以來都是艱困選區，選舉改制後民進黨未曾有區域立委當選，今年也將以徵召方式推出立委候選人，李貴富說，目前還在徵詢階段，初選選區人選底定後會和黨中央提名小組積極協調，推出苗栗最強的候選人參選。

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