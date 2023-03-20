　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前到一間小吃店用餐，目睹有位國小生吵著想喝可樂，結果被父親拒絕，沒想到弟弟突然爆氣，大聲反問「沒錢為什麼把我生下來？」這番話讓他驚呆，而鄉民們反應則超兩極。

網友在PTT提到，當時一個目測小二、小三的弟弟，不斷吵著要喝可樂，不過爸爸則不同意，淡淡地說了句沒錢，且喝那個也對身體不好；怎料，小孩聽完瞬間爆炸，大聲回嘴說「賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！」接著媽媽就默默跑去拿了瓶可樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓一旁的他十分衝擊，不禁好奇「那小孩看起來才小二小三，說這些話做父母的有什麼感想？是因為環境還是資訊太發達？現在小孩都這麼早熟嗎？」

▲▼小孩、兒童、喝飲料。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，一派鄉民傻眼直呼，「這小孩不簡單，我小時候還真沒想過」、「我是老爸會先X他一頓，你下次考試沒有考100分，就不要吃飯」、「現在小孩進化幅度真的很快」、「笑死了，小孩得分」、「這小孩沒被扁也是奇葩」、「如果這是真的，表示父母教育失敗或根本沒教」、「在家沒花時間、心力教育，出門被自己小孩丟臉，自作孽不值得同情」、「這麼早就知道社會險惡」、「把小孩生下來卻養成這幅德性才是悲劇」。

當然也有不少人表示，「就陳述事實」、「說的好啊，心有戚戚焉」、「有些幼兒園小朋友講話就很成熟，還很有邏輯」、「陳述事實...打小孩的只是顯示自己的無能 +1」；另外，有網友則質疑真實性，吐槽「聽你在唬爛。」

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
市場雞蛋每斤飆破110元！　蛋商：很難再有80元以下價格
快訊／樂天女孩再選進7人！　李多慧背號公布
大學生集體淫亂出事了！　邁阿密海灘市宣布緊急狀態
「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿
失智父躺屎尿堆身亡！　桃園夫妻狠狠虐死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

郵差連「不存在的地址」也能找到！《匠人魂》紀錄送信人精神

新加坡航空「桃園－巴黎早鳥價2.7萬有找」　轉機2小時還能逛免稅

線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

清明飛日本降價！虎航機票「降幅最高3千」　傳統航空祭出最低價

世界回歸正軌　當代等你定義！2023台北文創天空創意節徵件開跑

「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

郵差連「不存在的地址」也能找到！《匠人魂》紀錄送信人精神

新加坡航空「桃園－巴黎早鳥價2.7萬有找」　轉機2小時還能逛免稅

線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

清明飛日本降價！虎航機票「降幅最高3千」　傳統航空祭出最低價

世界回歸正軌　當代等你定義！2023台北文創天空創意節徵件開跑

「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

力拼連任！　鄭運鵬登記參加立委初選：桃園第一選區不再艱困

台南市勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工慰問金

東森新媒體OMO廣告業務平台獲玉山獎首獎　蔡英文親自接見表揚

觀光客一窩蜂「衝泰國呼大麻」！　嗨到意識錯亂、昏迷送院成亂象

8歲老貓「半臉遭腫瘤侵蝕」失去左耳　滿臉悲傷即將進收容所

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

34組人搶2字頭林口名宅　贏家每坪加價16萬才勝出

嘉義透天厝開轟趴飄臭味　搜出K他命、毒咖啡包、槍彈

快訊／何志偉：尊重王世堅生涯規劃　誠信是做人基本標準

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

才曝光頭貼！輔大陳若儀又公開無緣小姑名字

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

雞腿飯125　他嘆台灣快不能住人

春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

BLACKPINK「本人跟照片差很大？」　歌迷狂點名她

人妻吃喜酒想包3600！網卻搖頭：會被記一輩子

好命！　「這4個時辰出生」一輩子不缺錢

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

更多熱門

相關新聞

國小兒酸爸爸　沒錢為什麼生我

國小兒酸爸爸　沒錢為什麼生我

養育孩子相當耗費時間、精神與金錢，夫妻生孩子前真的要謹慎規劃。一名網友表示，他日前在外面餐廳吃飯時，有一個小孩子一直吵著要喝可樂，孩子的爸爸聽了回了一句「沒錢」，結果孩子竟當場回嗆「沒錢為什麼把我生下來」，場面讓他看了相當震驚。

同事開名車！他曝雙方「花錢差異」

同事開名車！他曝雙方「花錢差異」

博弈公司待4年「一票高層突消失」　她驚吐內幕！

博弈公司待4年「一票高層突消失」　她驚吐內幕！

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

台灣人活該低薪？　他嘆「都市佃農制」是關鍵：慣老闆只是問題表象

台灣人活該低薪？　他嘆「都市佃農制」是關鍵：慣老闆只是問題表象

關鍵字：

國小生家長家教窮養家庭環境賺錢低薪

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

崔咪老公道歉了！

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面