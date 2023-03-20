「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前到一間小吃店用餐，目睹有位國小生吵著想喝可樂，結果被父親拒絕，沒想到弟弟突然爆氣，大聲反問「沒錢為什麼把我生下來？」這番話讓他驚呆，而鄉民們反應則超兩極。

網友在PTT提到，當時一個目測小二、小三的弟弟，不斷吵著要喝可樂，不過爸爸則不同意，淡淡地說了句沒錢，且喝那個也對身體不好；怎料，小孩聽完瞬間爆炸，大聲回嘴說「賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！」接著媽媽就默默跑去拿了瓶可樂。

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這讓一旁的他十分衝擊，不禁好奇「那小孩看起來才小二小三，說這些話做父母的有什麼感想？是因為環境還是資訊太發達？現在小孩都這麼早熟嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，一派鄉民傻眼直呼，「這小孩不簡單，我小時候還真沒想過」、「我是老爸會先X他一頓，你下次考試沒有考100分，就不要吃飯」、「現在小孩進化幅度真的很快」、「笑死了，小孩得分」、「這小孩沒被扁也是奇葩」、「如果這是真的，表示父母教育失敗或根本沒教」、「在家沒花時間、心力教育，出門被自己小孩丟臉，自作孽不值得同情」、「這麼早就知道社會險惡」、「把小孩生下來卻養成這幅德性才是悲劇」。

當然也有不少人表示，「就陳述事實」、「說的好啊，心有戚戚焉」、「有些幼兒園小朋友講話就很成熟，還很有邏輯」、「陳述事實...打小孩的只是顯示自己的無能 +1」；另外，有網友則質疑真實性，吐槽「聽你在唬爛。」