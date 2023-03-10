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博弈公司待4年「一票高層突消失」　她吐內幕：和外界想的不一樣

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友曾在兩間博弈公司工作，一共待了4年之久，日前她發文吐露這段經歷，表示公司高層曾換過一批人，甚至有幾位主管被關過；但她也直言，自己所待的博弈公司跟外界想像的不太一樣，待遇相當普通，最後她不禁苦口勸道，「博弈業還是能不進就不進。」

女網友在Dcard提到，2018年她進到第一間博弈公司，當年面試時，只知道是遊戲公司，「這算是出社會的第一份工作，所以也沒有太大的警覺心，是後來發覺公司很奇怪，加上見過主管口中的大老闆幾次，看起來真的很像黑道，旁邊還有小弟，才慢慢了解到公司到底在做什麼，但這間薪資並不高，不像外界對博弈的想像，後來因為主管問題加上薪資不高，最終選擇離職。」

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到了2020年，她進到第二間博弈公司，這次面試很明白的知道是博弈，但做的東西並不違法，她也就接受入職了，「1年後，某天下午公司突然通知所有人要居家辦公，原因是疫情嚴重，於是大家匆匆下班，開啟居家上班的生活，又過了一個禮拜，我接到主管的電話，表示公司要收掉另開一間新的，並要我保密，因不會所有人都留任。」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

就這樣在家待了兩個半月，她終於等到新公司的資訊，開始上班後，也發現同事少掉很多人，有的慘到連薪水都沒拿到，「後來才知道，某間分公司被警察查到，所以扯出我們，主管則表示，我們公司營業的項目真的不違法，但老闆為了安全，還是決定收掉重做。」

原PO接著表示，又過了1年，高層突然換一批人，這間公司也開始走下坡，「某天上班到一半，突然有警察上門，表示收到檢舉，雖然當下警察只索取一些公司資料跟問一些問題，但大家開始人心惶惶，於是又開始居家辦公整整快半年。」

她還透露，「2022世足賽是公司的大活動，所有工程師都是24小時輪班，當時有明確訂好賽季完成後獎金的發放，但後來就像船過水無痕，白忙一場；至於這個新高層，總說遇到緊急狀況就把問題推給他，但我們只知道他的英文名，完全沒有其他資料，就連公司的人資也只知道英文名，加上他很愛畫大餅、說大話做不到，讓員工身心俱疲，出現大量離職潮，而我也在這段時間拍拍屁股走人。」

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

直到最近，原PO聽聞，公司又要收掉了，就像之前一樣，資遣一批人，再開一間新的，「雖然我待過兩間博弈公司，但直到第二間的狀況，才讓我確實體會到風險很大，有幾位主管職曾經被檢察官抄到後關了一晚，上班要擔心會不會有警察突然衝進來，會不會公司明天就突然說要收了，或突然領不到薪水。」

最後她直言，「很多人會說博弈業風險高待遇也很好，但以我遇到這兩間來說真的都很普通，獎金更是慘，年薪能領到14個月就要偷笑了」、「想告訴大家，博弈業還是能不進就不進，好的話大概像我這樣，很單純的入職很單純的離職，壞的就是被請去牢裡睡一晚，嚴重一點留案底，就成一輩子的記號了。」

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