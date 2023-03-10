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11歲兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　「連打17小時」崩潰求饒

▲兒子沉迷手遊爸爸逼他連玩17小時。（圖／翻攝自時間視頻）

▲兒子沉迷手遊爸爸逼他連玩17小時。（圖／翻攝自時間視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

「他想玩就讓他玩個夠」！廣東深圳一黃姓父親發現自己兒子沉迷手機遊戲，而且怎麼勸都勸不聽，一做二不休直接幫兒子請假，讓他自由自在玩。沒想到，17小時後，孩子就受不了崩潰求饒，準備好好回去學習。不過，事後，父親提醒，這個教育方法不建議模仿。

據《浙江日報》報導，3月8日，廣東深圳一11歲男孩沉迷滑手機，被爸爸反向教育。

黃父表示，當時凌晨1點左右，他發現兒子在偷玩手機遊戲，當場氣炸，於是特意給兒子請了一天假，讓他自由玩，「我們是允許他玩的，每天做完作業、家務、運動、閱讀之後可以玩半小時，周末可以1小時。但我們肯定不允許他偷玩，三更半夜偷玩，會影響第二天上學。」

一開始，孩子非常開心，馬上拿起手機玩遊戲。可是不久之後他就開始不時變換姿勢，感覺十分痛苦。後來，甚至已經躺在椅子睡著，但又被爸爸叫醒繼續玩。

▲▼兒子沉迷手機爸爸逼他連玩17小時。（圖／翻攝自極目新聞）

從凌晨1點半開始，直到下午6點半，兒子終於熬不住了，主動向父親「求饒」。黃父表示，兒子玩累了，睡著後，自己會把他叫起來繼續玩，最後連續玩了17個小時。

「兒子平時成績不錯，挺聽話的，經常跟我去戶外，體能也不錯」，黃父稱，自己這樣做是有前提條件的，不建議其他家長輕易嘗試這種方法。

家人得知黃父採用這種方法教育孩子，表示了支持。黃父在向老師請假前徵求了妻子的意見，妻子直接把兒子教育了一通，但也同意了「請假玩遊戲」這個做法，「我是支持孩子爸爸的教育方法的，只要別出手打他就行。」

黃父認為，這個方法效果不錯，兒子已經認識到了錯誤，並用英文寫了保證書，「他被我發現時就認識到了錯誤，我認為還是有作用的，因為他會對這件事情印象深刻。」

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