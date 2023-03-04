台灣人活該低薪？　他嘆「都市佃農制」是關鍵：慣老闆只是問題表象

▲台灣低薪、高工時現象成就業族群沈重負擔。（示意圖／資料照片）



記者杜冠霖／台北報導

對於台灣低薪、高工時現象，時代力量立委邱顯智4日表示，慣老闆現象只是問題的表象。真正奴役受薪階級的，是金權-地主-民代合力打造的都市佃農制，受薪階級各行各業，實則都是都市佃農，面臨房貸、房租、店租等問題，反而成為地主的作物，「你用盡力氣工作，地主蹺腳收成。這種作物叫什麼名字呢？大概就是韭菜了。」

對於所謂都市佃農說法，邱顯智解釋，受薪階級跟早年租地耕作的佃農非常相似，將近一半的勞動成果，都要支付給地主（房東、建商、銀行）。

邱顯智解釋，二戰初期台灣的佃農有多痛苦？佃農繳給地主的地租動輒超過50%，佃農苦不堪言，因為欠租賣女兒的農村悲劇時有所聞。深知土地問題嚴重性、被共產黨趕來台灣的國民黨，才推行375減租，規定地租率不能超過37.5%，辛苦上班的你，把多少收入繳給房東、建商、地主呢？這就是現代都市佃農的地租率。

邱顯智表示，買房族2022年第3季，全國房貸負擔率40.55%，新北53.66%，台北 67.07%。租屋族以所得、租金中位數估算，台北租金負擔率破50%，其他地方動輒突破3成。比起375減租前的佃農，痛苦程度毫不遜色。

邱顯智直言，就連創業開店的民眾租金占了營收多少？是不是一點一滴排擠原料、人事的費用？若整理比較一下，農地上的佃農：跟地主租地，耕種農作物，幫地主賺錢。都市裡的佃農：跟地主租房，自己是作物，幫地主賺錢。

邱顯智表示，房貸、房租、店租，就是都市佃農讓自己持續成為作物的生產成本，也是最沈重的生活負擔。你繳的房貸、房租、店租，通通都是地主在收租。你辛苦耕種的一畝三分地，只是在幫地主打工賺錢而已。

邱顯智感嘆，表面上，受薪階級各行各業，實則都是都市佃農，都是地主的作物，「你用盡力氣工作，地主蹺腳收成。這種作物叫什麼名字呢？大概就是韭菜了。」