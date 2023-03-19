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國小兒吵喝可樂被爸爸拒絕沒錢買　竟脫口酸「沒錢為什麼生我」

▲▼小孩、兒童、喝飲料。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吵喝可樂被爸爸拒絕，國小孩竟脫口酸「沒錢為什麼生我」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

養育孩子相當耗費時間、精神與金錢，夫妻生孩子前真的要謹慎規劃。一名網友表示，他日前在外面餐廳吃飯時，有一個小孩子一直吵著要喝可樂，孩子的爸爸聽了回了一句「沒錢」，結果孩子竟當場回嗆「沒錢為什麼把我生下來」，場面讓他看了相當震驚。

原PO在批踢踢表示，他日前在外面餐廳吃中餐時，有一位大約國小二年級的小孩子吵著要喝可樂，孩子的爸爸看著孩子吵鬧，只是淡淡的說了一句「沒錢，而且喝那個對身體也不好」，沒想到孩子就爆炸了，當眾大聲說，「賺錢是你們大人的事情」、「沒錢為什麼把我生下來」。

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原PO感嘆，孩子的母親後來默默去拿了一罐可樂，才讓孩子沒有繼續吵鬧，只是孩子脫口說出的話語，讓他非常震撼，「那個小孩看起來才小二、小三，說出這些話，做父母的有什麼感想」、「是因為環境還是資訊太發達，才讓現在小孩都這麼早熟嗎？」

▲▼吃飯聽到小孩說「沒錢為什麼把我生下來」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「現在小孩好可怕」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻吸引許多網友留言討論，有人說，「就陳述事實」、「我是老爸會先幹他一頓，你下次考試沒有考100分就不要吃飯」、「啃老族不都這樣講，這麼小就立志當啃老族」、「是我就打下去，給你補習有考第一名嗎，米蟲一隻還敢嘴」、「現在小孩好可怕」、「應該要說不健康，就不用買了，笨蛋父母」。

也有人說「買得起說沒錢被嗆剛好，教小孩不是隨便找理由搪塞的」、「真的沒錢，才不會去有賣可樂的店家用餐」、「因為現在資訊太流通吧，而且班上有一個人不知道在哪裡看到這種說法，很快就會在學校傳開了」、「有些幼兒園小朋友講話就很成熟還很有邏輯了，國小能講出這種話，不意外啊」。

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