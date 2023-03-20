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周二進入「春分時節」！專家點名4生肖注意身體　開運、禁忌一次看

▲▼示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022「春分」節氣，禁忌和開運方式一次看。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

2023年3月21日5時25分進入「春分」節氣，是春天的中分點，這天晝夜長短平均，正當春季90日之半，故稱「春分」。對此，命理學家楊登嵙分享春分在食、衣、住、行、育、樂方面的開運養生與禁忌，另外也提醒4生肖要特別注意身體健康，慎防心臟、及血管方面的疾病。

楊登嵙表示，2023年「春分」這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、龍、狗、雞，早晚溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患。

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▲▼咳嗽,感冒,過敏,難過（圖／取自免費圖庫pexels）

▲楊登嵙提醒，屬虎、龍、狗、雞的民眾要注意身體健康。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

楊登嵙就食衣住行育樂來建議「春分」開運養生與禁忌，內容如下：

一、食：

楊登科指出，春分應多吃食令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。可以多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之品，比如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，少食辛辣之物。注意養肝，協調肝的陰陽平衡。多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，這些能補肝益腎。

他表示，還可以泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱。但最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒之弊。

▲▼彩虹蔬果營養價值。（圖／Unsplash）

▲春分應多吃蔬果。（示意圖／取自Unsplash）

二、衣：

穿著方面，春分溫度變化比較大，溫差也大，早晚比較冷，中午相對比較熱。楊登科提醒，如果過早脫掉冬裝，穿上春裝，容易受到溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病，因此春分時節要隨時了解氣溫變化情況，根據溫度變化，靈活增減衣物。

三、住：

至於住的方面，楊登嵙建議，可以選在上午8點左右開窗，這時候一般氣溫比較回溫，空氣品質也比較好，是開窗通風的好時機。另外，在午睡以後，可以適當開窗通風，保持室內空氣清新。

▲▼開窗示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲上午8點左右是開窗通風的好時機。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

四、行：

春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且激素水平也處於相對高峰期。風木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉。而且風多風大，也容易感冒流鼻涕、咳嗽。因此，風多風大時，避免到戶外受風，以免造成腹痛。此時，易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。

五、育：

楊登科提到，民眾可以伸伸懶腰通經絡，深呼吸，趕走疲倦，運動宜緩，微出汗，春遊慢跑去登山。

六、樂：

楊登科認為，養肝為先，戒怒鬱，樂觀開朗想開點。

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