今晚11點34分後進入春分時節　民俗專家曝：最忌諱這件事

▲晚上11點34分進入春分時節，最忌諱這件事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者游瓊華／台中報導



今天是3月20日，命理學家楊登嵙表示，晚上23點34分進入「春分」節氣，是春天的中分點，這天晝夜長短平均，正當春季九十日之半，這一天陽光直射赤道，晝夜幾乎相等，其後陽光直射位置逐漸北移，開始晝長夜短，也提醒大家「春分」最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。

楊登科指出，春分應多吃食令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。可以多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之品，比如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，少食辛辣之物。注意養肝，協調肝的陰陽平衡。多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，這些能補肝益腎。

他表示，還可以泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱。但最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒之弊。

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另外，春分時節溫度變化比較大，溫差也大，早晚比較冷，中午相對比較熱。如果過早脫掉冬裝，穿上春裝，容易受到溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。

住的方面，楊登嵙建議，可以選擇在上午8時左右開窗，這時候，一般氣溫比較回溫，空氣品質也比較好，是開窗通風的好時機。另外，在午睡以後，可以適當開窗通風，保持室內空氣清新。

春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且激素水平也處於相對高峰期。風木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉。而且風多風大，也容易感冒流鼻涕、咳嗽。因此，風多風大時，避免到戶外受風，以免造成腹痛。此時，易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。

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