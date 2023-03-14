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春分「天赦日」來了！1禁忌千萬別犯　用「煮錢水」強運發財

▲煮錢水增財運。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

▲在立春這天煮錢水，可催財運。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

圖文／CTWANT

2023年3月21日是二十四節氣的「春分」，同時也是傳統習俗上認為的「天赦日」。命理專家柯柏成就在臉書上發文，指出在天赦日這天民眾應該要注意的事項，同時也分享十分特殊的「煮錢水」，教導民眾該如何提高掌握自己的財運。

柯柏成近日在臉書上發文，內容中指出，今年的春分在陽曆3月21日 上午5時24分14秒交節氣，春分的到來表示太陽在這一天直射赤道，從此以後天氣會漸漸變熱。而春分當天也是今年的第一次天赦日，也是兔年難得的「歲德日」，歲德在曆法上是癸年逢戊日，萬福所集之意，如果有要搬新家婚慶等絕對是首選。

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所以在天赦日這天到寺廟去許願祭拜，都特別容易實現，如果是基督、天主教或回教的朋友一樣到自己的教堂許願，都有容易實現的相同效果，過去所做的錯事也可以在這天向上天懺悔，如果官司纏身、債台高築的，更應該利用這一天去寺廟向上天祈求赦免，這是屬於眾生沒有宗教之分的大吉之日。

柯柏成也提醒，天赦日只有一個忌諱「不宜殺生」，如果婚宴選這一天，盡量選用素宴；最好整天素食，以此功德迴向，可以求得身體健康，上次天赦日煮錢水留下來的硬幣，可以在這一天布施出去，為自己的財源先種下福田。

他也提到，春分的前一日是傳統農民曆上的四離日，《玉門經》中說「離者，陰陽分至前一辰也。」春分前一日叫做木離。四離日是把一季二分的日子，不能五行流通生旺氣、五行流通生財氣，所以不吉利，想小賭一把或買樂透的朋友，這一天可以把錢省下來，是一般擇日忌用的日子，如果有婚喪喜慶就不適合用這一天。

而至於天赦日當天該如何改運、補財庫？柯柏成過去就曾分享過一個「煮錢水」的方式，就是找各國錢幣共168個(人民幣. 美金. 日幣. 港幣.......)，象徵賺取四方各國錢財，只要銅板168個(非168元)，在天赦日當天任何時辰，找個鍋子加水淹過錢幣高度就可以。將水煮沸，水滾的時候讓它多滾個3-5分鐘，小心把鍋子端著繞屋裡，讓水蒸氣瀰漫在屋內。

而等到水冷卻後，把錢幣擦乾放在聚寶盆放財位，冷卻的水拿個杯子裝蓋上蓋子，外面用紅紙寫上「對我生財」，之後就將其放於財位，不知道財位在那的，也可以放神桌上。而冷卻後的錢幣可以取一個順眼的放在皮包裡當錢母，記住不要花掉，留到下一次天赦日後，將其布施到寺廟、慈善機構，或是將其存入自己的常用帳戶內，都是可以妥善處理的方式。

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