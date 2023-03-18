春分限定天文秀！黃道光和穀神星衝　下周二聯袂登場

▲呈三角錐狀的黃道光（左）與銀河（右）交織於夜空。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

下周二（21日）就是24節氣之一的春分，台北天文科學教育館指出，春分前後一、兩周內，可看見非常特殊「黃道光」，觀察黃道光必須在低光害地區，春分前後日落後2至3小時，西方天空呈三角形的淡黃色光錐就是黃道光，另第一顆被發現的小行星穀神星（1 Ceres），也將在下周二運行至「衝」，天文迷不要錯過。

天文館表示，春分不僅是24節氣之一，也是天文上重要的分界點，今年春分在下周二，從這天起，太陽會從正東方升起，正西方落下，且晝夜等長，此後日出與日落的方向隨之偏北，正午時太陽仰角也愈來愈高，白晝愈長而夜晚愈短，直到夏至為止。

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除了節氣轉變外，台北天文館表示，春分前後一、兩周內，還可以看見非常特殊的「黃道光」，這是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱亮光，亮度比銀河還低，因此，觀察黃道光必須在低光害地區，春分前後的日落後2至3小時，西方天空呈三角形的淡黃色光錐就是黃道光。

此外，台北天文館指出，第一顆被發現的小行星穀神星（1 Ceres），也將在下周二運行至「衝」，也就是與太陽經度相差180度的位置，在此前後其距離地球最近，約2.4億公里，亮度也最高，約6.9等，整夜都可看見，也是最佳觀測時機，但肉眼無法直接看見，民眾必須透過雙筒望遠鏡或天文望遠鏡輔助觀察。

台北天文館表示，穀神星是義大利天文學家皮亞齊在1801年發現的第一顆小行星，直徑約950公里，分布在火星和木星之間主小行星帶中最大的天體，約占該區域總質量的三分之一；2006年時，穀神星被改分類為矮行星，也是主小行星帶中唯一的矮行星，在2015年3月，美國NASA的曙光號探測器進入穀神星軌道，成為首架環繞矮行星的太空船。