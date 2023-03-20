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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：國安單位應確保馬英九赴陸平安　確保卸任元首尊嚴

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將率團赴陸祭祖，民進黨立法院黨團20日舉行記者會，祝福馬英九此行平安順利，期待國安單位能夠確保馬英九此行平安，避免涉及被統戰、被分化，同時也提醒，一定要保有中華民國前總統的尊嚴，有尊嚴的過去，有尊嚴的回來，且不要做出對台灣不利的宣示。

▲▼民進黨輿情記者會 回應賴清德民調相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

▲▼民進黨立院黨團召開「回應馬英九赴中行程」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團幹事長鄭運鵬說，希望馬英九的祭祖之旅可以平安順利，現在國際有很強的力道支持台灣，希望這趟旅程不要造成國際社會誤解，尤其是現在國際上有很多對中國的疑慮，希望此行不要造成國際社會對兩岸關係、台灣的疑慮。

民進黨立委劉世芳說，中國國台辦今天上午發布新聞稿，內容低調、不牽涉任何外界擔心的國家主權這方面的問題，但是民進黨團要提醒，以前馬英九與中國國家主席習近平會面時提到「制度化協商是具體的方法」，且過去發言框架不脫「一中」、「兩岸都是中國人」等，期待國安單位能夠確保馬英九此行平安，避免涉及被統戰、被分化，一定要保有中華民國前總統的尊嚴，有尊嚴的過去，有尊嚴的回來。

民進黨立委洪申翰說，從執政黨的角度，當然期待兩岸能夠有正常化的交流，也就是「政府對政府」，問題是，中共成為兩岸正常化交流的阻礙，現在誰可以進行交流是由中國共產黨篩選的，只有主張「一個中國」、「反對兩岸互不隸屬」的人，才有辦法被「施捨」而有交流的權利；他說，馬英九曾站出來反對總統蔡英文「四個堅持」，這是他最大的擔憂。

民進黨立委趙天麟表示，一個國家的元首、前元首出訪會被國際社會賦予一定的意義，當全世界都在孤立俄羅斯總統普丁時，習近平選擇訪問俄羅斯，被形容為兩個獨裁者彼此送暖，這次馬英九到底要傳達什麼訊息？如果馬英九為中共「九二共識，一個中國」背書，那就是喪權辱國了，希望他不要做出對台灣不利的宣示。

此外，民進黨立委范雲稍早受訪表示，馬英九先生作為個人，當然有去中國祭祖的自由，但作為台灣仍享有卸任元首禮遇的前總統，希望他不要變成中共的統戰最大樣板，不要傷害台灣主權，「不要讓你曾經作為總統的國家被中共矮化、羞辱」。

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