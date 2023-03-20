獨／400萬賓士E350停路邊挨撞　200萬凌志男「以為撞花盆」肇逃

記者許權毅／台中報導

台中市北屯昨（19）日0時許發生一起「超貴車禍」，一名26歲李男將要價400萬的賓士E350停放在路邊，不料遭另名駕駛要價約200萬凌志IS250的許男撞上。警方調閱監視器，發現許男在事故地點偏左逆向撞上靜止賓士，自稱以為撞倒花盆，所以自行離去。李姓賓士車主表示，現在要等修車廠評估才知道維修價格，但愛車新車價約400萬，加上改裝50萬，已達450萬，維修費也不會太便宜。

▲台中一名李男因為急著出國，將要價400萬的賓士E350停放在路邊，不料卻被200萬元凌志撞上。（圖／記者許權毅攝）



警方初步調查，33歲許男19日0時駕車沿北屯區三光一街向北直行，行經北屯路212巷口時車輛突然往左偏移，導致李男停放在路邊的轎車遭撞上，許男19日22時到案說明，自稱以為碰撞到花盆，不曉得有碰撞路邊車輛，所以自行離去，許男的轎車左前方亦有受損，詳細肇事原因交由交大調查釐清。

▲▼李男在深夜1時許接到警方通知，才知道愛車無端遭撞。（圖／記者許權毅攝）



李男的賓士E350要價約400萬元，加上李男自行包膜、改裝等等費用，初估就在愛車上砸了50萬元。李男表示，當天因為急著出國，將車緊靠路邊停放，不料19日1時許接到警方通知，附近民眾聽到巨響，一看發現他的賓士轎車遭撞，駕駛還肇逃離開，獨留左前車頭受損嚴重的賓士，地下也留下許多碎片。李男表示，對方供稱是「太累開到睡著」，現在仍在等車廠報價，但應該費用不低。

▲▼李男停車處並無劃設標線，僅有人行道上「禁止吸菸」標線，警方調閱監視器後通知許男到案說明。（圖／記者許權毅攝）

