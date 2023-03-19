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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／「提名委員會」如燙手山芋？　朱立倫拋給侯友宜的難題怎解

▲▼國民黨全代會,侯友宜與朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨「朱侯心結」浮上檯面殺得刀刀見骨？（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨「總教練」朱立倫與「最強母雞」侯友宜，因選策會成員涉及「黑金」而互有齟齬，雙方心結浮上檯面。為此，黨中央昨（18）日索性解散選策會，改組成提名委員會，並喊話侯友宜入陣，此事有如燙手山芋，令侯接招也不是，不接也不是，左右為難考驗政治智慧。

侯友宜向來專注新北市政，以「侯侯做代誌」做為其連任市長的競選口號。由於對市民有所承諾，自不能因黨務而分心政務，故與黨內關係總是若即若離，甚少對黨務發言與表態。

然而，當朱立倫延續去年九合一大選提名模式，以近乎原班人馬，即秘書長黃健庭、立委傅崐萁為首，組成2024立委提名選策會時。倏然大地一聲雷，侯友宜發聲了，強調「黑金不能復辟」，暗指選策會充斥黑金，逼得黨中央宣布終止選策會，回歸黨內幕僚作業。

朱立倫本次組成選策會，確實過於輕忽大意，只考量組織運作的實用性，亦即延續去年九合一大選運作模式，選策會成員彼此熟悉有默契且溝通無礙，卻未考量輿論風向與藍綠政治攻防。尤其前陣子藍軍全員猛攻民進黨台南正副議長賄選案，多少人的努力都將因此前功盡棄？更遑論日後2024大選要如何繼續跟綠營作戰？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

然而，黨中央方面的實用性考量，也不是沒有道理，國民黨若要達成國會過半目標，確實就是要有人願意出錢、出力、出人。故黨內批評者若真心為黨好，理應提出「建設性評判」，也就是應該附帶「替代方案」才對。否則完全屏棄實用性考量，艱困選區恐難綠地變藍天。

由於侯友宜並未提出替代方案，且一下子拉高到朱侯對決，如此不僅家醜外揚，還讓綠營撿到槍，因此挺朱派也深感不悅，且他們也非省油的燈，連續打出2招「以退為進」，先有傅崐萁召開記者會要侯表態選總統，後有黨中央喊話要侯入陣立委提名委員會。表面看似挺侯拱候，實則暗藏鋒機、禍福難料。

如前所述，侯友宜才剛憑「侯侯做代誌」獲得新北市民認同，侯本人也多次重申「我現在是新北市長，要好好為新北做大事」，這已成為他人物設定的重要成分。故要侯擱下新北市政，去參選總統，或參與提名事務，都將破壞其苦心造詣建立起來的市長人設。

特別要注意的是，近期《震傳媒》民調顯示，侯友宜在新北市的總統民調僅26.9%，反觀綠營定於一尊的賴清德則有45%。不只如此，《台灣民意基金會》民調也顯示，有54.3%民眾反對侯落跑市長去選總統。由此可見，挺朱派這2招，都招招戳向侯的致命傷。

▲▼蔣萬安,侯友宜環狀線北環段CF680B區段標工程開工動土典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲「朱侯之爭」殺紅眼刀刀見骨，侯友宜能否接招拆招踏上2024紅毯？（圖／記者呂佳賢攝）

若侯友宜不願加入提名委員會，等於坐實其日前臉書發文並非「建設性評判」，而是單純「破壞性評判」，不只毫無解決問題的辦法，而黨內政敵更可羅織他不願承擔的罪名，且這也將為日後持續埋下「甩鍋戰」隱憂，因為一旦艱困選區提名不順，或是選戰過程欠缺糧草，甚至選舉結果未能達成國會過半目標，侯友宜都難辭其咎；不過，一旦侯友宜加入提名委員會，提名的種種爭議，就算不是甩給侯友宜處理，也能拉侯來背書，「不沾鍋」將變得滿身腥。

對於是否要參選總統，侯友宜數個月以來都顧左右而言他。至於是否參加提名委員會，侯友宜今（19）日受訪時也未正面答覆，僅說大家都有責任、一起共同攜手合作，「我個人絕對不是那麼重要，重要的是我們的團隊，團隊只要需要我，需要我站在哪個位子，我都會全力以赴」。

面對挺朱派拋出的燙手山芋，侯友宜該要如何弭平黨內裂痕？也針對艱困選區提名作業，提出兩全其美的「建設性替代方案」？不只考驗朱侯的智慧，更考驗朱侯的氣度，黨內外都在看他們如何修補。

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