美麗島公布2024最新民調　吳子嘉分析：侯柯配還是輸給賴清德

▲民進黨主席賴清德前往民進黨登記總統提名初選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選民進黨已開始提名初選，但國民黨局勢仍不明，《美麗島電子報》公布最新民調，民進黨主席賴清德不論在何種對戰組合都勝出，而就算藍白順利整合，可能仍不是他的對手。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨要贏的可能性越來越降低了。

根據《美麗島電子報》3月民調顯示，若在三腳督的狀況，賴清德以41.4％奪冠，國民黨的新北市長侯友宜則以29.0％落後，且兩人差距與2月相比更加大，已經來到12.4個百分點，而民眾黨主席柯文哲則為17.6%，與上回比較無太大變動。

若是國民黨改派鴻海創辦人郭台銘，則賴清德拿42.8％、郭台銘20.5％、柯文哲20.3，變化不大。

另要是2024呈藍綠對決，由賴清德對戰侯友宜，則賴清德48.1％、侯友宜38.3％。

吳子嘉在《董事長開講》表示，賴清德回到去年最好的時候，三腳督侯友宜輸了，雖然柯文哲加侯友宜民調有46％左右，但柯文哲的支持者不可能全部跑過去那麼多，所以還是輸給賴清德。

吳子嘉也提到，賴清德為什麼會成長？一個很簡單的結論，國民黨有些年輕票、中間選民往賴清德移動，因為整個民調看起來，柯文哲的票沒有動。