林昶佐不連任立委　洪慈庸也表態：家庭為重無意願參選

▲林昶佐不連任立委，台中前立委洪慈庸也說以家庭為重，目前無意願參選。（圖／洪慈庸臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

無黨籍立委林昶佐日前傳出因家庭因素不再尋求連任，曾經同在時代力量的戰友、台中市前立委洪慈庸在臉書發文表示驚訝，洪說，相信林未來不管在什麼位置，仍然是推動台灣進步的戰友，至於她明年是否回鍋參選，洪慈庸說，目前以家庭為重，無意參選，但願意與綠營團結打贏選戰。

洪慈庸po文說，「2015年來，我和昶佐一路身為戰友，迎接各種挑戰，一起在立法院努力，一起為選區爭取地方建設、一起研究問政，還一起推動了開放國會國際論壇。因為一路看著他的努力，得知他決定不尋求連任，我不免感到驚訝。」

「但我也非常理解，家人是我們人生中無法捨棄的第一位。所以我對昶佐只有滿滿的祝福，希望他能夠有多一點的時間可以好好照顧家人。」「我也希望大家能尊重昶佐家人的隱私，這是我們至少能做的事情。」「Freddy 加油！」

洪的文章一po出，吸引6000多人按讚和表達難過，留言數也破百，「雖感不捨，感謝付出和努力」，「好立委不連任好可惜」。

至於洪慈庸本人未來動向，洪說，她先生卓冠廷去年已當選新北市議員，她必須在家照顧小孩，目前以家庭為重，無意願參選，不過，她願意協助民進黨打贏明年立委選戰。

台中市立委第三選區包括潭子、 大雅、神岡和后里，2016年，洪慈庸贏了國民黨楊瓊瓔15117票，2020年，楊瓊瓔捲土重來，贏了洪慈庸869票，該區是民進黨艱困選區，人選正在協調中。