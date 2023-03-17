林昶佐宣布不競選2024連任　應曉薇：你的決定是對的

▲立委林昶佐宣佈不競選2024連任，希望放慢腳步用更多時間陪伴家人。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

無黨籍立委林昶佐今(17日)發表聲明提到，兩年多前因家庭成員發現罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待，幾經思考後，宣佈不競選2024連任，希望能放慢腳步，用更多的時間陪伴家人。對此臺北市議員應曉薇首先請立委林昶佐代向家人問好，也表示試著了解林委員的心情，要做出放棄連任的決定的確不容易但表示，「你的決定是對的，只是在拜讀了委員的聲明，你牽掛因你的不連任，未來選區版塊移動問題，這讓曉薇還是想跟委員共勉說，想想自己從政的初衷，苦民所苦、疾民所疾，民意代表心中只能有人民。任何民意代表不該只為選舉、只會選舉。只在意地方藍綠。」

應曉薇補充提到，「中正、萬華選區，尤其萬華是『有血有目屎』的地方，曉薇身為地方民意代表面對疫情期間，萬華承受的災難以及疫情破口的污名，坦白說你的表現真的讓萬華民眾哭訴無門，近日退役士官遭日媒抹黑時你又連署要調查退伍軍人，『人民選票不是塑膠做的』，身為地方民意代表的我當然必須責無旁貸指正你真的很糟糕，這一切皆跟選舉無關，而是大是大非的問題。總之不選最大、放下最輕鬆也更自在，祝福林昶佐委員以及家人健康幸福平安快樂！」