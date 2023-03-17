誰接棒林昶佐？　大數據曝「他」聲量狠甩對手、好感度卻墊底

▲中正萬華立委潛在候選人聲量。（圖／翻攝QuickseeK分析臉書）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐17日發表聲明，表示自己不競選連任，對該遺缺，外界點名民進黨立委林楚茵、陸委會副主委梁文傑、前文化部長鄭麗君、議員王世堅、洪婉臻、吳沛憶、劉耀仁接棒。根據大數據中心Quickseek輿情資料庫分析，儘管王世堅已表態不願參選，聲量仍狠甩其他潛在競爭對手、但好感度也是最低。

林昶佐上午宣布不競選連任，為2024選情投下震撼彈，對於外界點名接棒人選，林楚茵、王世堅都已表態不會參選，而根據大數據中心Quickseek當季網路聲量分析，潛在候選人中，王世堅以超過17萬筆的聲量數，囊括了95.3%的聲量占比。

數據顯示，王世堅硬生生地比第二名的吳沛憶（聲量數：4,482筆）多了16萬5千多筆聲量。再來才是鄭麗君、劉耀仁以及洪婉臻。

然而，在好感度部分，王世堅卻是五人中最低、P/N值僅0.22。對此，Quickseek指出，原因主要是去年九合一選舉民進黨大敗後，王世堅因高分貝檢討黨內種種錯誤、砲轟前新竹市長林智堅草包，引發部分綠營支持者強烈不滿，導致王世堅與立委高嘉瑜被並列是要開除的對象，因此累積了不少負面聲量。

QuickseeK指出，雖聲量狠甩其他潛在競爭對手，但屢屢開槓黨中央的行為也得罪不少綠營支持者。面對黨主席賴清德拍板「不鼓勵現任議員參與立委選舉」，且中正、萬華在地議員多年經營的雄厚基層實力，4連霸當選議員的「堅哥」究竟能否順利出線，拭目以待。

對於是否參選中正萬華，王世堅則斬釘截鐵表示，過去就表態過，若林昶佐要參選他就不選該區；如今林宣布不連任，但王認為，不能因為林說不選，他就去那裡選，這是不對的，「我說過的話我必須負責，所以我一定不會在中正萬華區參選」。