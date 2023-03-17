徐巧芯VS費鴻泰4／26前揭曉　國民黨公布立委提名第一階段19選區

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

佈局2024立委選戰，國民黨今(17)日公布第11屆立法委員選舉第一階段提名選區，全國合計共19個選區列入。提名名單最晚在4月26日提報常會核定。此一階段最受矚目的便是信義、南松山選區，將由打著世代交替名號的現任議員徐巧芯挑戰已5連霸的立委費鴻泰。

國民黨指出，第一階段提名選區由縣市黨部提報選情態勢明朗者，預定3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區僅有一人登記，3月29日即可提報中常會提名；如選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報常會核定。

根據國民黨提供名單，第一階段提名選區包含，北部：台北市中山區、松山區20里、信義區、松山區13里、文山區、中正區10里；新北市石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區、永和區、中和區17里、新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區；桃園市中壢區73里、桃園區66里、平鎮區、龍潭區。



中部：台中市沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區、后里區、神岡區、大雅區、潭子區、豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區；彰化縣芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉；南投縣草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉、中寮鄉、魚池鄉；雲林縣麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮。

南部、東部與外島：高雄市三民區、苓雅區8里；花蓮縣全縣；金門縣全縣；連江縣全縣。