吳怡農宣布：不登記立委選舉　也不爭取不分區提名

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委登記將在下周一開跑，過去2度參選中山、北松山選區的吳怡農，18日在臉書上宣布，不會登記參選立委，也不會爭取不分區立委提名，會在「壯闊台灣聯盟」全力推動《後盾計畫》，落實韌性社會的目標，這也是在台灣面對危機的關鍵時刻，也是他能為台灣安全所做的、最直接也最有實質幫助的事。

▲吳怡農宣布不參選立委，也不爭取不分區提名。（圖／記者黃國霖攝）



吳怡農18日在臉書表示，民進黨將在下禮拜展開立委的初選登記，很多朋友都關心他的下一步，「我想先跟大家報告，我不會投入這場選舉」；他表示，他會在「壯闊台灣聯盟」全力推動《後盾計畫》，這是落實韌性社會的重要工程，在台灣面對危機的關鍵時刻，也是他能為台灣安全所做的、最直接也最有實質幫助的事。

「我們要把所有力氣放在這份工作上。」吳怡農說，《後盾計畫》在2020年以營隊的形式起步，提供緊急應變訓練，培養民眾的安全意識。無論面臨天災或人禍，讓每個社區都有互助的能力，群策群力建立團結、韌性的台灣。過去1年，已經訓練超過5000人。而隨著計劃的成長，現在每個月有將近1000名新夥伴透過公開課程、組織專班等途徑，陸續加入後盾的行列。

吳怡農說，是光有訓練與意識是不夠的；在需要的時候，夥伴們必須有能力集體行動，與警消及其他組織同心協力。所以我們接下來，要將訓練對象從「分散的、互相不認識的個人」，提升為「社區的團隊」。

吳怡農指出，這些具體的工作包括：第一、在大小社區成立後盾小組：除了接受各種災害應變訓練，與在地團體以及公部門合作，一起做準備、為社區貢獻一己之力。第二、在全國各地廣設據點：從雙北、高雄、台中開始，到花蓮、偏鄉與離島，建立由下而上、「去中心化」的社區應變能力。

吳怡農強調，這個任務的挑戰巨大、工作浩繁，它對台灣的安全將會有重要的影響。這項工作需要我以及我的工作同仁們，全心全力的付出與投入。

吳怡農說，台灣面對安全上的重重挑戰。政府的工作從災防體系能量的提升、到兵役內容的具體改革等，都刻不容緩。民間的準備工作更必須同步進行。我們在土耳其大地震、俄羅斯侵略烏克蘭中清楚看到：社會的團結與堅強的意志，是國家安全的基石，也是嚇阻戰爭、保護自己的唯一方式。

「我下週不會登記參選，接下來也不會爭取不分區立委的提名。」吳怡農強調，會繼續在壯闊台灣聯盟，跟大家心連心、手牽手，用我們的方式，共同為台灣的安全和尊嚴持續努力。