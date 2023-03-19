蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

▲蔡壁如坦言，有考慮參選中正、萬華區立委選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

無黨籍立委林昶佐17日發表聲明，表示自己不競選連任，多次被點名參選該區立委的民進黨台北市議員王世堅也表態不會參選，誰來角逐中正、萬華區立委備受關注。對此，民眾黨前立委蔡壁如18日則坦言「有在考慮」，媒體人黃揚明則順勢提出「綠白合」。

蔡璧如18日在網路節目《新聞平評理》中坦言，針對中正萬華區的立委選舉，自己「有在考慮」，但她也直言，對於民眾黨來說，每個選區都是艱困選區，小黨要選上區域立委非常困難，目前黨內還在盤點能出來選的人，可能四月份會成立類似國民黨選策會的機制。

針對要出征哪一區的立委選舉，蔡壁如表示，中正萬華是一個選項，但她也不急著表態，因為一定是總統的候選人先出來，再來才是區域立委，甚至不分區立委會一起公布。此外，黃揚明也接著分析，林昶佐不選，民進黨對於這個選區就話為艱困選區，因為對民進黨來說，這個選區過去沒有派人參賽就是艱困選區，而艱困選區的候選人就是由黨中央徵召，但他認為，林昶佐不選，民進黨可能會再找無黨籍人士合作參選，「搞不好也可以跟民眾黨合作啊」，此話一出，蔡壁如也跟著應和說「可以、可以」。