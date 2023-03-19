台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被惡意逼車　警方回應了

記者陳凱力／新竹報導

新竹68快速道路17日發生一起逼車羅生門！一輛重機行駛在快速道路內線車道，遭到後方BMW衝撞，騎士撞上中央分隔島後，倒地滑行數公尺遠，猛烈撞擊也導致重機車殼零件散落一地，騎士右手粉碎性骨折，氣得向警方報案對方肇逃，沒想到事隔一日案情翻轉，BMW駕駛也提出汽車視角的行車紀錄器，控訴對方惡意逼車。

▲騎士將碰撞發生的影片提供給警方報案。（圖／翻攝記者爆料網）



第一段曝光的畫面可看到，重機當時行駛在內側車道，BMW突然從側面猛切衝撞騎士，騎士撞上中央分隔島後又向前滑行數公尺遠，在地上翻滾數圈後，才趕緊站起來，一拐一拐的走到一旁。當時這段影片由後方的行車紀錄器拍下，影片曝光後也引起網友撻伐「蓄意殺人」，騎士也將影片提供警方報案，警方則根據車號通知BMW車主到案釐清。

事後BMW車主也帶著另外一段行車紀錄器還原始末，影片看起來像是碰撞發生前半段，當時騎士騎乘在BMW前方，兩人皆為內車道，右車道幾乎與重機平行的位置則有另外一台白色轎車同速行駛中，BMW被重機與白色轎車擋住，BMW多次嘗試超車失敗，過程中騎士還不斷回頭看向BMW並保持一定速度，直到右方的白車已經超前離開了，重機還定速擋在前方且不斷回頭看。

▲▼從BMW駕駛的第一視角發現，騎士不斷回頭檔在前方阻止超車，甚至發現拉大距離後，還刻意加速與右側白車齊平。（圖／讀者提供）

之後BMW趁著白車拉大距離時試圖右切超車，沒想到騎士回頭發現後，竟突然加速至與白車齊頭，BMW多次超車未果。

接者BMW趁一次間隙往內側車道靠近、加速超越騎士，沒幾秒就在影片中聽到清楚的碰撞聲。

發生碰撞後BMW一度停下，此時聽到車上女乘客說「沒關係，我叫計程車就好」、「我報警我報警」，之後就是男駕駛與警方通話，告知警方自己被惡意逼車，之後為了閃他而發生事故。

BMW駕駛到案後大感委屈，認為自己被惡意逼車，閃避間發生擦撞，沒想到被惡人先告狀。警方也將兩人以公共危險罪函送，誰是誰非，恐要等檢察官調查才能評斷。

▲BMW趁著騎士靠右、左邊出現間隙時加速超越騎士，沒多久就發生碰撞車禍。

