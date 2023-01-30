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抓到了！台中外送員遭逼撞毆打控殺人　恐怖駕駛下場超悲劇

▲▼汽車駕駛一時氣不過，惡意逼車撞倒外送員，辱罵毆打，結果被控告6項罪名、2張罰單，以及吊銷駕照。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼汽車駕駛一時氣不過，惡意逼車撞倒外送員，辱罵毆打，結果被控告6項罪名、2張罰單，以及吊銷駕照。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市36歲林姓男外送員29日下午5點多騎車時，被後方43歲吳姓男子開的汽車一再逼車，機車後來被惡意撞倒，吳男下車就是一陣國罵，即使林男道歉，吳男仍是出手毆打，吳發洩完開車離去，警方今天下午1點逮捕到案，吳男坦承犯行，但辯稱內側車道禁行機車，他按了3次喇叭示警，林男都不予理會才會動手，結果不但被控告6項罪名、還被開了2張最高3萬3千元罰單並吊銷駕照，下場超慘。

▲▼汽車駕駛一時氣不過，惡意逼車撞倒外送員，辱罵毆打，結果被控告6項罪名、2張罰單，以及吊銷駕照。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

林男昨天下午5點38分在西屯路3段內側車道一路直行，急著送貨，盡管遭後方吳男一再按鳴喇叭要求讓行，林男仍不願讓開，直到在西林巷口停紅燈時被汽車故意撞倒。

▲▼汽車駕駛一時氣不過，惡意逼車撞倒外送員，辱罵毆打，結果被控告6項罪名、2張罰單，以及吊銷駕照。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼外送員遭汽車惡意逼車且被撞倒，駕駛怒罵三字經並毆打。（圖／記者爆料網提供，下同）

吳男下車後怒罵「摩托車是這樣騎的嗎？」還狂罵三字經，愈罵愈氣，便出手痛毆，造成林男身體多處挫傷、機車毀損，附近同是外送員也到場關心，還說，不用擔心，全程都有錄下來。

▲▼汽車駕駛一時氣不過，惡意逼車撞倒外送員，辱罵毆打，結果被控告6項罪名、2張罰單，以及吊銷駕照。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

林男送完貨，驗完傷，直到晚間9點多才到派出所報案，警方昨晚根據汽車車牌資料查出，是一家人力仲介的公司車，今天下午1點已派人到該公司帶回吳姓駕駛。

吳男表示，內側車道本來就禁止機車行駛，加上機車一直擋在前面，他按了3次喇叭示意讓開，但機車仍然直行，他氣不過，直到機車停等紅燈，他連撞2次撞倒機車。

警方表示，該路段狹小，並沒有規定機車不能行駛在內側車道，但吳男聽不進員警解釋，坦承出言辱罵和動手打人，但堅稱他沒有錯。

林男不滿被撞受傷、受辱，控告吳男傷害、毀損、強制、公然侮辱、肇事逃逸及公共危險等6項罪嫌，另外，警方依據吳男行為，依道路交通管理處罰條例第43條1項1款的危險駕駛部份，開罰6000元至24000元，43條2項，吊銷駕照；62條3項，肇事致人受傷未依規定處置也就是肇事逃逸部份，開罰3000元至9000元，62條4項，肇事致人受傷逃逸，吊銷駕照。

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