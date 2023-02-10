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社會 社會焦點 保障人權

貨車國道擋救護車！按喇叭也不讓2mins離譜影片曝　警：最高罰9萬

記者鄧木卿／台中報導

1輛救護車日前急駛在國道1號北上豐原路段內側車道，前方有輛大型貨車擋路，即使救護車直按喇叭，不知是貨車駕駛座隔音太好，還是其他原因，駕駛就是堅持不讓道，救護車最後沒辦法，只好自切到中間車道再加速前進，這段救護車「逼車」影片事後則被po上社群。國道警表示，駕駛若因不避讓致人死傷，可處6000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕照，台中消防局則說，該救護車應是民間公司，如果是公部門的救護車通常會自行變換車道。

▲▼1輛救護車行駛在國道上，長按喇叭但前車堅持不讓路，警方表示，最高可罰9萬並吊銷駕照。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

▲▼1輛救護車行駛在國道上，長按喇叭但前車堅持不讓路，最後只好自己繞路，警方表示，最高可罰9萬並吊銷駕照。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

▲▼1輛救護車行駛在國道上，長按喇叭但前車堅持不讓路，警方表示，最高可罰9萬並吊銷駕照。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

國道三隊表示，經檢視影像，該部自小貨車後方有救護車鳴笛而不讓道之行為，若經查證屬實，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」

▲▼1輛救護車行駛在國道上，長按喇叭但前車堅持不讓路，警方表示，最高可罰9萬並吊銷駕照。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

如果該貨車因不避讓之行為致人死傷，依據同條第3項規定，可處汽車駕駛人6000以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

台中消防局表示，國道內側車道屬超車車道，貨車超完車後應立即讓道給救護車使用，因此該輛貨車已經違法。至於救護車為什麼不直接行駛路肩，消防局解釋，救護車通常只有在遇上車禍或嚴重塞車時，才會行駛路肩。

消防局還說，該輛救護車應該是民間救護車，實務上，公部門的救護車通常會自行變換車道，不會那麼霸氣，長按喇趴對對方讓出車道，就算對沒不讓道，也不會事後舉發裁處。

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