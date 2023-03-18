台68四輪撞重機落跑！2車較勁「第一視角曝」　他遭擊落滾3圈斷手

記者閔文昱／綜合報導

新竹68快速道路17日發生一起交通事故，一輛重機行駛在快速道路內線車道時，疑遭到一輛BMW逼車並惡意衝撞，導致騎士重心不穩，撞上中央分隔島後倒地滑行翻滾數公尺遠，不僅重機爛毀，車殼零件散落一地，騎士右手也粉碎性骨折，BMW駕駛則是直接離開現場，畫面一出，引發網友一面倒痛批。不過，BMW駕駛事後也提供行車紀錄器，表示自己也遭對方逼車。

這起事故發生後，BMW駕駛疑似肇逃，騎士則是右手粉碎性骨折，手機也噴飛不見，目前人還在醫院救治當中，而後車拍下事故畫面的駕駛已提供畫面赴警局報案。BMW駕駛事後聲稱，自己同樣遭到逼車，發生車禍後就直接打電話報警並開往警局提供行車紀錄器報案，不算肇逃。

▲重機台68遭BMW惡意撞擊。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

根據BMW行車紀錄器畫面，當時重機與一輛白色休旅車並行在台68快速道路上，而後方BMW嘗試超車卻遭重機擋下，雙方僵持不下，過程中騎士不斷回頭看向BMW還一度急煞，險先發生意外，最終BMW趁隙從重機左側加速才成功超車。

BMW超車後，重機疑似也打算從BMW左側超車，但此時駕駛突然從側面猛打方向盤衝撞騎士，造成事故發生。根據另一輛後車行車紀錄器畫面，騎士遭撞後重心不穩撞上中央分隔島，又朝右邊倒下，並向前滑行數公尺遠，而重機也因猛烈撞擊幾乎爛毀，車殼零件四散，騎士更在地上翻滾數圈後，才趕緊站起來，一拐一拐的走到一旁避難。

▲BMW撞擊重機第一視角曝光，雙方在內側車道互不相讓。

事發後，BMW駕駛先是將車輛停下觀望，但隨後又發動車子駛離現場，並在途中撥打報警電話。對此，警方目前還在積極調查當中，至於詳細案發原因與肇事責任，仍待調查釐清。