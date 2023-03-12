私密片外流！正妹實況主崩潰喊告　網友「約上車」轉傳判拘50天

▲知名電競網紅Sandy珊迪私密照遭駭，被網友轉傳提告。（圖／翻攝Sandy珊迪粉專，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有數十萬粉絲追蹤的知名電競網紅Sandy珊迪，前年因一段更衣私照影片遭網路流傳，一名葉姓網友發現後以手機翻拍，在新聞社群平台社團留言「有人要上車嗎」轉傳給網友；新竹地院日前依散布竊錄身體隱私部位內容罪，判葉姓網友拘役50日，易科罰金5萬元。

電競女網紅Sandy珊迪經常在網路YouTube頻道分享遊戲實況、動漫、扭蛋、開箱及日常，臉書及YouTube擁有33萬粉絲訂閱，是人氣實況主。

▲Sandy珊迪經常在YouTube分享遊戲實況、動漫、扭蛋、開箱及日常，是人氣實況主。

前年一段約1分多鐘的私密影片遭外流，畫面被鏡頭清楚錄下，雖經紀公司在第一時間發出聲明，指稱多年前的視訊鏡頭遭駭客入侵，Sandy珊迪也在臉書po文表示，「我並不知道會被駭偷拍，最近這影片的散佈，對我造成嚴重的傷害。」

判決書指出，新竹一名24歲葉姓男子2021年上網時無意發現Sandy珊迪私下素顏裸體換衣服的視訊影片，隨即用手機翻拍，且上網登入臉書長號，並到「NOWnews今日新聞」FB社團網站報導上，以暱稱「詹睿睿」的臉書帳號發文下方留言處，留言「有人要上車嗎」、「限時發車喔過了就沒了」，並將影片轉傳網友。Sandy珊迪發現葉男的行為，委由律師於具狀至台北地檢署提告，新竹葉男遭檢警法辦。

審理期間葉男坦承犯行。法官認，葉無故散布竊錄被害人裸體更衣及身體隱私部位的影片，嚴重侵害被害人隱私，並使其飽受驚嚇，應予譴責，考量葉態度尚可，並依散布竊錄身體隱私部位內容罪，判葉拘役50日，易科罰金5萬元。