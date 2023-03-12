11萬用戶受影響！寶二水庫輸水管大爆管　100m道路慘狀曝

▲新竹縣寶山村寶山路一段的一處道路，今日午間突然發生自來水管爆裂。（圖／邱振瑋提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山村寶山路一段的一處道路，12日午間突然發生自來水管爆裂，直徑200公分的輸送水管宛如超大噴泉不斷噴出水柱，讓已經缺水的寶二水庫水情雪上加霜，目前大概估計有11萬用戶、8萬噸用水受到影響，警方已於現場拉起封鎖線，實施緊急交通管制。

寶山鄉長邱振瑋表示，今早約11點多獲報，寶山村寶山路一段379巷口附近，不明原因突然大爆管、馬路下陷，第一時間邱振瑋立刻通知警、消、自來水公司等相關單位緊急搶修。

台水公司新竹管理處副處長徐玟玲表示，破裂的水管為寶二水庫輸至寶山淨水廠的200公分管徑水管，屬於經濟部水利署的財產，目前已派廠商到場緊急搶修，目前初估約有11萬用戶受到影響。

▲▼相關單位已前往現場進行搶修。





邱振瑋說，爆裂的水管是再轉彎處的銲接口，爆裂約5公分，受影響道路約100公尺，修復期程目前還不明，但預計明天中午可先完成供水，後續還需請寶二水庫管理單位北水局盡快先把輸送管線銲接完成、接管，之後才能開始進行回填等工程，同時也會向縣政府申請災害救助款項，趕快將這段坍塌道路修復完成。

縣府表示，寶二水庫輸水管破裂，造成道路受損中斷，擋土牆損毀約100米，目前搶修中。自來水公司已經暫時關閉水閥，備料修復輸水管，維持當地通行安全，縣府開口廠商隨時待命支援，經濟部水利署北區水資源局將負責後續擋土牆及路面修復。

因應緊急狀況，寶山路一段雙胞胎井路口至五油路已雙向封閉，請鄉親改道而行，預計明天上午恢復單向通車。

▲▼直徑200公分輸水管不明原因爆裂，造成該路段大坍方。