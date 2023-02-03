史上最扯！年假收尾出遊遭「對向逼車2mins」　囂張駕駛：認錯車

記者白珈陽／台中報導

台中市吳姓女子在年假最後一天與親友出遊，開車行經豐原區豐勢路2段時，突遭一輛休旅車連連逼車，後來甚至直接逆向迴轉堵在車前，恐怖行徑引得吳女等人驚叫不止，連忙報警處理。警方通知休旅車主劉姓男子到案，劉男辯稱，在路上跟別輛車發生行車糾紛，想出氣卻搞錯對象；警方訊後依危險駕駛、妨害自由、恐嚇等罪移送法辦。

▲休旅車逆向迴轉堵在小客車前。（圖／截取自社會事新聞影音）

網路社群《社會事新聞影音》近日流傳一段2分鐘10秒的畫面，一輛小客車行駛於豐原區豐勢路2段，註明時間為1月29日，途中遭到一輛休旅車瘋狂鳴按喇叭，並從內線車道逼車，害得小客車差點撞上，女乘客驚呼「他要幹嘛？好可怕！」小客車避開休旅車繼續直行，休旅車卻又從外車道超車擋道，還一度打開車門。

由於狀況來得突然，小客車的乘客丈二金剛摸不著頭緒，互相問道「他是在逼（車）我們嗎？為什麼？」，並決定打電話報警。就在與警方求助時，小客車遇到紅燈停等，不料此時休旅車竟闖紅燈，直接在大馬路上迴轉至內車道，逆向擋在小客車前，多次來回急煞作勢欲衝撞，相當嚇人。雙方僵持不下，最後休旅車自行駛離。

▲▼休旅車三番兩次惡意逼車，試圖堵住小客車去路。（圖／截取自社會事新聞影音）

警方調查，吳姓女子（26歲）1月29日開車載著3名親友出門旅遊，當日下午3時許，行經豐原區豐勢路2段時，遭遇惡意逼車，並逆向擋住去路，昨日循線通知劉姓男子（58歲）到案說明。

劉男辯稱，他當時與其他車輛有行車糾紛，在趕路途中遭車擋在前面，因此憤而逼車，結果卻找錯對象。

警方根據行車紀錄器，認劉男涉犯危險駕駛、紅燈迴轉，以及刑法強制、妨害自由及恐嚇罪嫌，交通違規部分已製單舉發，刑事部分則函送台中地檢署偵辦。