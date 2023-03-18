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沖繩首度演練「台灣有事」疏散居民　估6天撤12萬人

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲模擬演練是假想日本周邊情勢惡化恐有武力攻擊之虞，可能要將先島群島居民及觀光客撤往其他地區。（示意圖／路透）

中央社

在外界對台海局勢憂慮升高下，日本政府與沖繩縣3月17日首度針對疏散先島群島居民進行模擬演練（圖上訓練），初估6天可讓約12萬人撤至九州。

日本讀賣新聞報導，日本政府與沖繩縣根據國民保護法，為將鄰近台灣的先島群島上約12萬居民及觀光客迅速撤往九州，在模擬演練時針對確保運輸方式及路徑等進行確認。

先島群島包括沖繩縣宮古島市、石垣市、竹富町、與那國町及多良間村共5個市町村。模擬演練是假想日本周邊情勢惡化恐有武力攻擊之虞，可能要將先島群島居民及觀光客撤往其他地區。

這場模擬演練共有日本內閣官房、陸海空自衛隊及5市町村防災負責人等約40人齊聚沖繩縣廳，透過視訊方式與日本國土交通省等單位共同進行。

日本政府與沖繩縣將於2024年1月再度實施模擬演練，希望強化保護民眾的體制。

每日新聞報導，沖繩縣政府在演練前與相關機構協調後，試算出透過增加空中臨時航班及增加船舶載客量，緊急時期每天載運人數可達平時約2.36倍，預估最短可用6天時間讓約12萬人全數撤離到九州避難。

不過，在實際演練時因衍生出機場安檢耗時、機場工作人員人數難以因應大批疏散民眾等課題，一旦在民眾順利移動及資訊傳遞出現問題的話，要在6天內完成撤離仍有不小難度。

由於這次演練是首度實施，所以目的是找出撤離居民時可能遇到的狀況，並未將完成撤離前就發生武力攻擊及天候惡劣等情況納入考量。

沖繩縣政府負責這項業務的人士說，目前課題堆積如山，在下次演練舉行前會不斷進行檢討。

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