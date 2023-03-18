日本正妹淺笑「激似周子瑜」　一票人看呆：撞臉系列唯一有像的

▲網友發現一位日本網紅和子瑜長得像。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

韓團TWICE的台灣成員周子瑜自2015年出道，一直擁有高人氣，且她2022年才開通IG，卻在不到一年的時間內累積超過千萬粉絲。值得一提的是，近日就有網友注意到，有位日本網紅長得和子瑜有幾分相似，讓她一度以為是本人！

女網友在Dcard上，以「長得超像子瑜的日本網紅」為題發文表示，日前IG推薦了這個日本網紅的帳號，讓她注意到對方臉蛋神似周子瑜，不論是眼睛還是鼻子，她都覺得和本人非常相似。她還觀察貼文留言，發現底下網友也有同感，怎麼有人可以長得這麼像？

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照片曝光後，不少網友也留言回應，「覺得她的臉比較短，但我覺得無論她或子瑜都很好看欸」、「我覺得無論子瑜還是這個女生都很漂亮」、「在各種神似、激似、撞臉、明星臉子瑜系列，目前為止看到唯一覺得有像的」、「子瑜的專屬貓眼有點像」、「這根本是本人吧！好像」、「本來想說又是隨便說像的，沒想到真的蠻像的」。

▲周子瑜。（圖／翻攝自Instagram／thinkaboutzu）

另也有些網友持不同看法，「感覺也像文雨非」、「我也覺得好像文雨非」、「我也看成文雨非」、「個人覺得像子瑜+一點點徐若瑄」、「角度問題吧？感覺3張照片都不同人」。

▲文雨非。（圖／翻攝自Instagram／iamwyiwen）

該網紅叫作miu，在IG上擁有8300多位粉絲，TikTok上也有近萬名粉絲。她不時會在版面分享生活照，也有不少粉絲直呼「我以為是子瑜，結果是另一個人！你們真像，好美」、「是日本子瑜」、「長得像子瑜」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Instagram／uruuril）