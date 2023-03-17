狂面試50人「卻0錄取」　人資吐超扯內幕：對不起應徵者

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名科技業人資日前無奈表示，從去年底開始，公司面試多達4、50位應徵者，然而至今沒有1人錄取，雖然這結果與她無關，仍不禁感嘆「每天都覺得很對不起面試者。」而背後原因讓眾人傻眼，氣罵根本浪費別人時間。

該名人資在Dcard提到，去年底開始，公司大概面試了40-50位，但實際沒有1人到職，不是沒有缺硬要面試，是真的有缺，但過程中總是發生意外，且主管也常丟一句「主動邀約常常沒好貨，我公司基本上不愛自投的人」，接著終止流程。

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最近，公司要找業務，業務主管每天上午丟履歷，請她找這些人下午來面試，這讓原PO不禁錯愕，「當天約當天面試，誰要來請問？而且他特愛在職中跟有經驗的，因為怕離職太久，銜接不上。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

她接著表示，「這次好不容易選了三個可複試，業務主管請我去聯絡他們準備複試，但又不給我時間，一開始說是下周，下周到了又說再下周，啊現在又跟我說不用了，真是謝囉！」

不僅如此，該名主管還有個壞習慣，就是看完履歷請她約面試者，當對方同意也喬好時間後，就改口說這履歷不行，讓她不斷做白工。

對此，網友們也傻眼，紛紛回應「好不尊重人資這塊，這樣根本請不到對的人」、「請不到人真的不意外」、「你公司不愛自投的人，那就不要刊登職缺啊，愛刊又愛浪費求職者的時間，喜歡在職中的人又要人家配合你們的時間一改再改，慣主管下去」、「說什麼主動求職的沒好貨？你們公司這種操作方式會有人去才怪」、「把業務主管Fire掉啊」。