　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

睡醒發現AirPods不見！她急問「吞下肚什麼感覺」...結局曝網笑翻

▲AirPods 3。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果AirPods耳機憑藉設計簡潔乾淨、音質良好擄獲了不少果粉的心。（圖／翻攝自蘋果官網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

蘋果AirPods耳機外型小巧、攜帶方便，深受果粉喜愛，不少人更有睡前戴著追劇的習慣。近日一名網友睡醒後發現自己「睡前忘記拿掉」的AirPods消失了，懷疑自己在睡覺時吞下肚，急得發文詢問「吞下肚是什麼感覺？」意外引起討論。

一名網友在Dcard3C板以「有人知道AirPods吞下肚是什麼感覺嗎？ 我嚴重懷疑我吞下肚子」為題發文，表示昨晚睡前忘記將耳機拿下，醒來發現不見了，曾試過用「尋找功能」但因為沒電，只能顯現最後出現的時間。

原PO把房間翻過一遍後仍找不到AirPods，便開始懷疑自己是不是睡覺時「不小心」吞進肚子裡，但又感覺不到喉嚨有異樣，上網查過發現真的有人睡覺誤食耳機，於是急得發文「想問有吞下耳機的人是什麼感覺，然後再看看到底是不是真的被我吞了」。

貼文一出，不少網友幽默回覆，「一般人就算是睡得很熟，吞這種硬硬的東西會不舒服到醒來吧」、「用尋找功能讓耳機發出聲音，如果從體內發出聲音那就⋯」、「你可以亂走看定位會不會跟著自己，過幾天就拉出來了」、「我有一次睡午覺醒來也只剩一耳，找很久找不到，隔天上廁所才覺得小卡一下，就拉出來了，不用緊張」、「音樂放最大聲，叫朋友貼你肚皮聽」。

▲原PO最後更新結局，笑噴網友。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO把AirPods放進唇膏裡。（圖／翻攝自Dcard）

而原PO後來也更新結局，竟是她睡前太累，將AirPods插進唇膏裡。她表示，「半夜真的太累才會做出這種鳥事，應該是因為兩個都要打開蓋子，所以就塞了」。

糊塗行為惹笑不少網友紛紛表示，「原po太ㄎㄧㄤ了吧，超級好笑。」「為什麼耳機會在護唇膏裡面！」「妳的AirPods充電倉（盒）好先進的感覺！」不過也有網友提醒「這個護唇膏不能用了，耳機上細菌這麼多，護唇膏這麼油這麼營養，塞一整個晚上細菌很happy的吃大餐生小寶寶。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「M字腿女王」發生嚴重車禍！　肋骨斷3根、氣血胸送醫
林襄登《飢餓》夢幻合體峮峮！　甜美跳應援
她留直髮5年…拍婚紗照「燙捲髮」！準新郎抓狂閃人：無法接受
看完WBC日本主場「見1畫面」搖頭：台式應援超屌！球迷喊+1
BLACKPINK讓票有詐！　2女大生3萬塊噴了
日女大胃王大腸癌逝！醫揭「恐因1行為」　一般人也要當心
李多慧加入樂天女孩　1亮點被推爆：碾壓線上所有啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微軟AI「Microsoft 365 Copilot」加入Office　一鍵寫草稿、畫圖表還能做PPT

LINE新功能上線！一次查看所有聊天室相簿

睡醒發現AirPods不見！她急問「吞下肚什麼感覺」...結局曝網笑翻

LINE通話或視訊卡卡？　兩招檢查哪裡有問題

新品要來了？Google停售Glass Enterprise AR智慧眼鏡

通膨扛不住！　浦得宇爆iPhone 15 Pro變更貴

外媒揭蘋果正在開發AI　想用在Siri卻被前員工打臉：太笨重

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

微軟AI「Microsoft 365 Copilot」加入Office　一鍵寫草稿、畫圖表還能做PPT

LINE新功能上線！一次查看所有聊天室相簿

睡醒發現AirPods不見！她急問「吞下肚什麼感覺」...結局曝網笑翻

LINE通話或視訊卡卡？　兩招檢查哪裡有問題

新品要來了？Google停售Glass Enterprise AR智慧眼鏡

通膨扛不住！　浦得宇爆iPhone 15 Pro變更貴

外媒揭蘋果正在開發AI　想用在Siri卻被前員工打臉：太笨重

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　咖啡買4送2

手指甲「這角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」釀細茵侵腦險死

呂文婉一早排隊買蛋「前方20人」！　過2hrs曝限額戰況：3天吃一顆

梅西世界盃奪冠後首合體阿根廷隊友　200萬人瘋搶門票

吸金主謀買通管理員「牢裡吃大餐繼續騙」　檢調搜索燕巢監獄

陸烤魚連鎖店遭爆回收垃圾桶食材上桌　店員：不乾不淨吃了沒病

蛋荒！怕蛋白質不足　營養師「1張圖」教你吃「12種替代食物」

黑心遊客坑騙店家女童　陸網友怒：百元買1.3萬蟲草的無恥交易　

BLACKPINK工作人員先抵台　4天后降落高雄「專機1小時狂燒48萬」

豬肉價創新高憂豬源不足！清明節全台肉品市場「統一休3天」

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

3C家電熱門新聞

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

睡醒發現AirPods不見！她急問「吞下肚什麼感覺」

LINE通話或視訊卡卡？　兩招檢查哪裡有問題

LINE新功能上線！一次查看所有聊天室相簿

Google摺疊機將面世？外媒發布時間、顏色選項

通膨扛不住！　浦得宇爆iPhone 15 Pro變更貴

新品要來了？Google停售Glass Enterprise AR智慧眼鏡

Google推出Pixel最新更新　夜拍更強大、跌倒偵測啟用

蘋果加密USB-C接頭拒通用　歐盟規定只剩1漏洞

過世媽LINE帳號被刪！內行人曝2方法能保留

Gmail及Google文件　導入生成式AI

蘋果傳正在開發AI　想用在Siri被前員工打臉

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

相關新聞

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」

許多父母除了盼望兒女結婚，也想要早點抱孫。一名27歲妹子和大1歲男友交往5年，雙方都有穩定工作，只想專心衝事業的她，無意間發現自己懷孕，只好放棄原本的職涯規劃，萬萬沒想到，會懷孕一切都是男方的陰謀，讓她心寒提分手。

有500萬！「00878vs006208」該All in誰　網秒選它

有500萬！「00878vs006208」該All in誰　網秒選它

開門撞見「男女交纏」！KTV員工喊「別坐門對面」

開門撞見「男女交纏」！KTV員工喊「別坐門對面」

女同事上班盯盤、滑手機「爽領萬元加班費」他氣炸

女同事上班盯盤、滑手機「爽領萬元加班費」他氣炸

普發6000元　他暫定「存1銀行」一票點頭了

普發6000元　他暫定「存1銀行」一票點頭了

關鍵字：

DcardAirPods耳機好笑

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面