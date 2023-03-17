睡醒發現AirPods不見！她急問「吞下肚什麼感覺」...結局曝網笑翻

▲蘋果AirPods耳機憑藉設計簡潔乾淨、音質良好擄獲了不少果粉的心。（圖／翻攝自蘋果官網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

蘋果AirPods耳機外型小巧、攜帶方便，深受果粉喜愛，不少人更有睡前戴著追劇的習慣。近日一名網友睡醒後發現自己「睡前忘記拿掉」的AirPods消失了，懷疑自己在睡覺時吞下肚，急得發文詢問「吞下肚是什麼感覺？」意外引起討論。

一名網友在Dcard3C板以「 有人知道AirPods吞下肚是什麼感覺嗎？ 我嚴重懷疑我吞下肚子 」為題發文，表示昨晚睡前忘記將耳機拿下，醒來發現不見了，曾試過用「尋找功能」但因為沒電，只能顯現最後出現的時間。

原PO把房間翻過一遍後仍找不到AirPods，便開始懷疑自己是不是睡覺時「不小心」吞進肚子裡，但又感覺不到喉嚨有異樣，上網查過發現真的有人睡覺誤食耳機，於是急得發文「想問有吞下耳機的人是什麼感覺，然後再看看到底是不是真的被我吞了」。

貼文一出，不少網友幽默回覆，「一般人就算是睡得很熟，吞這種硬硬的東西會不舒服到醒來吧」、「用尋找功能讓耳機發出聲音，如果從體內發出聲音那就⋯」、「你可以亂走看定位會不會跟著自己，過幾天就拉出來了」、「我有一次睡午覺醒來也只剩一耳，找很久找不到，隔天上廁所才覺得小卡一下，就拉出來了，不用緊張」、「音樂放最大聲，叫朋友貼你肚皮聽」。

▲原PO把AirPods放進唇膏裡。（圖／翻攝自Dcard）

而原PO後來也更新結局，竟是她睡前太累，將AirPods插進唇膏裡。她表示，「半夜真的太累才會做出這種鳥事，應該是因為兩個都要打開蓋子，所以就塞了」。

糊塗行為惹笑不少網友紛紛表示，「原po太ㄎㄧㄤ了吧，超級好笑。」「為什麼耳機會在護唇膏裡面！」「妳的AirPods充電倉（盒）好先進的感覺！」不過也有網友提醒「這個護唇膏不能用了，耳機上細菌這麼多，護唇膏這麼油這麼營養，塞一整個晚上細菌很happy的吃大餐生小寶寶。」

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