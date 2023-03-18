男友激戰「不看她眼睛」　老司機見1習慣笑了：想跟小新色色？

▲會介意另一半在壞壞時做其他事情嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶在壞壞的時候，如果有一方不專心，可能會讓另個人感到不舒服。近日就有一名女網友發文表示，男友很喜歡看電視，就算有「性」致，還是會繼續觀賞「蠟筆小新」，讓她感到不解。貼文曝光後，便引發底下網友熱議。

女網友在Dcard上，以「為什麼做的時候要一直看電視」為題發文表示，男友很喜歡看電視，每次一回家就會打開來看，但誇張的是，當她用嘴巴服務時，對方眼睛仍會繼續盯著電視上的「蠟筆小新」，而不是看向她。

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原PO表示，就算男友覺得舒服，也只是發出一些聲音，接著又繼續觀賞「蠟筆小新」，最扯的是，就連兩人在「壞壞」的時候，對方眼睛看的也還是蠟筆小新。對此，她實在感到難以理解，到底為什麼要一直看蠟筆小新？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他的幻想對象是小新」、「下次你可以cos蠟筆小新，他就會看著你」、「想跟小新色色」、「你的戰鬥袍就決定是小新睡衣了」、「我遇過在看台語新聞的」、「我男友之前也是這樣欸，管他為什麼要盯著電視，直接跟他說你不喜歡」。

▲話題引發討論。（示意圖／取自Pexels）

還有些網友推測，「可以撐比較久，多享受一會兒」、「轉移注意力嗎」、「分心大法」、「認真正解，因為他怕他想X，所以在分散注意力」、「分散注意力呀，想著廣志的腳比較不會太快」。但也有網友認為，「不管是不是想分散注意、提高持久度，我覺得這行為好失禮喔！下次你也在愛愛的時候玩Candy Crush好了」。

據悉，以心理學的角度來看，在美國從事性治療的博士李曼（Kevin Leman）曾說，男人平均動作時間約落在2分鐘，但以女生滿意度來看，5分鐘則是覺得舒服的平均數，7至10分鐘則是最爽的時間。先前也有些網友曾透露，如果男性想要拉長時間，可能會在腦中想些其他事，以分散注意力。

但如果是有早洩的情形，過去曾有專家認為，可嘗試降低生心理敏感度、加強射精控制能力等。假設無法改善，衛福部也曾建議，可以至泌尿科門診諮詢。