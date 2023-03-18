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為幸福而來！花蓮縣政府新書上市　紀錄新住民逆境奮起的故事

▲▼花蓮縣政府舉辦《每一個生命，都是一道獨特滋味》新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府舉辦《每一個生命，都是一道獨特滋味》新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府16日於花蓮縣社會福利館花好學苑辦理《每一個生命，都是一道獨特滋味》新書發表會，此書記錄新住民姐妹離鄉背井的勇氣與逆境奮起的精神，為尋找幸福而來到花蓮，縣長徐榛蔚期許以「新住民、馨活力」為目標，把花蓮打造為移民新故鄉。

▲▼花蓮縣政府舉辦《每一個生命，都是一道獨特滋味》新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚與書中女主角合影。

「Her之後是Hero!」縣長徐榛蔚說，今天的主角是我們生命中的獨特滋味，每一個生命都非常珍貴。感謝社會處透過新住民家庭服務中心安排採訪，將姐妹們的生活經歷與家鄉菜餚做串聯，集結為一本有人情風土滋味的溫馨報導書。大家將這本書介紹給身邊更多人，激勵身邊正在困境中的朋友，透過此書看見姊妹如何經歷人生種種的辛酸苦辣，將其化為生命的沃土。

《每一個生命，都是一道獨特滋味》藉由6位來自不同國家的女性，瞭解她們在花蓮的生活，如何與新住民家庭服務中心並肩前行。透過各自擅長的家鄉料理做為故事催化劑，遇到挫折與思念時，記憶中的味道是什麼？在書中姐妹們大方分享家鄉料理的食譜。

▲▼花蓮縣政府舉辦《每一個生命，都是一道獨特滋味》新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚對新住民精心料理的家鄉美食，讚不絕口。

包括黎盈希的黃色煎餅（越南）、胡氏碧園的越南雞肉粥、張美麗的羅望子蔬菜湯（印尼）、陸艷華的薑蛋湯和蒜蓉蒸排骨（中國）、宋佳妮的魚米粉（柬埔寨）、吳海衛的獅子頭（中國）等，這些美食不僅支持自己並能撫慰家人、朋友，是因應臺灣生活而變化的多元好滋味。

▲▼花蓮縣政府舉辦《每一個生命，都是一道獨特滋味》新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

現場展示了姊妹們親手做的佳餚，她們感性分享人生的美食來自家庭成員的手藝與愛，直到自身成為人母，那兒時的味道依舊刻印在腦海裡，很幸運能藉由食譜的分享將家庭的愛與好滋味分享給更多人。場面十分溫馨熱絡。

花蓮縣新住民家庭服務中心長期陪伴新住民，提供社工協助新住民解決包括身分權益、婚姻關係、經濟扶助、法律諮詢、通譯服務、心理諮商…等問題；不定期辦理多項支持服務方案，近年辦理家庭支持活動愛的抱抱、暑期夏令營「環遊世界冒險王~探索南島˙印尼˙越南」、新住民影像紀錄片班、國際移民日新享市集、多元文化宣導及新住民權益宣導等，歡迎新住民家庭成員善加利用資源。地址：花蓮市文苑路12號3樓，電話：8246996。

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