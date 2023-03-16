電力調節最佳解方　長利科技儲能櫃發表上市

▲「長利儲能櫃」上市發表會，由西門子數位工業協理陳仁能（左起）、 長利科技董事長李明峰、 威力工業董事長施作君、義電智慧能源台灣總經理陳威廷共同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長利科技，攜手西門子、威力工業，16日在台南永康長利科技舉行「長利儲能櫃」上市發表會，工研院材化所技術長潘金平、台灣能源數位轉型產學技術聯盟許志義教授、西門子西門子數位工業協理陳仁能、威力工業網路董事長施作君、義電智慧能源台灣總經理陳威廷等人士與會，共同見證新一代最新的科技儲能櫃正式上市啟用，提供未來電力能源調節最佳解決方案。

台灣在核二廠二號機停役、水源匱乏難以支撐水力發電、火力電廠不能興建、綠能效能不穩定等情況下，想要擁有穩定電力供應，還能符合節能減碳目標，更要配合企業加速ESG發展，「儲能設備」將是未來最佳選項。

「長利儲能櫃系統」除配備長利科技專業生產的磷酸鋰鐵電芯組外，更結合西門子的PCS 【儲能功率調節系統】及威力工業的EMS【能源管理系統】，確實達到削峰填谷的電力調節，確保用電無虞，並讓企業用電量降載，達到ESG永續精神，更能協助減低台電用電負載，不僅強化國家發展競爭力，更為環境永續及氣候變遷盡份心力。

PCS【儲能功率調節系統】可滿足緊急用電需求、不斷電系統功能、雲端管理、高電力轉換效率、低待機功耗、高環境適應力、具備擴展性，完美與電池系統整合；EMS【能源管理系統】可有效改善工廠用電、掌握用電起伏狀態、削峰填谷、平衡電力供需、降低企業用電量。削峰填谷可根據不同用戶的用電規律，調整用電負荷，降低負荷高峰，填補負荷低谷，離峰時段為儲能系統充電，尖峰時段則以儲能系統供電。

「長利儲能櫃系統」擁有專業的生產、研發技術，並取得國際UL1642、IEC60730、IEC62619認證，其電池性能高(放電能力高、通過振動、耐壓測試等)，且安全性高(不起火、不爆炸)，採客製化服務，最重要的是在地生產，配備有專業維修維護團隊，提供最快速且完善的售後服務。

西門子數位工業總經理駱奎旭表示，西門子致力於透過數位轉型協助產業及環境實現永續發展。節能減碳是全球重視的趨勢議題，在能源轉型的過程中，完善的電網建設及儲能基礎設備為穩固產業運轉的基礎條件。

長利科技儲能櫃其全套系統皆由長利在地化生產製造，包括：電芯特性量測分群、儲能電池模組組裝、電控箱組裝、儲能電池櫃組裝等。從電芯製造生產到電池模組組裝測試、電池機櫃組裝測試、貨櫃安裝測試、案場施工再到維運服務，皆由長利科技自行執行，因具在地化優勢及高機動性。

在安全性方面，長利科技於2020年9月透過台灣適多博公司取得工研院授權「具有大電流放電能力之鋰離子二次電池」多國專利(中華民國專利證號I270994)及STOBA®耐高溫快充材料等。

尤其，電池加入STOBA®技術，具多重保護機制，除有效抑制電池熱爆走，對輕微的微短路所引發的自放電現象也可有效提升，且安全性優於其他類型電池。並可大幅降低電池材料的放熱量，並通過穿刺實驗Nail Test，有效增加電池循環壽命。

此外，工研院目前也正在協助長利科技電池系統案場依據國家標準CNS 62933-5-2執行安全評估與現場允收試驗，檢視各子系統經安裝整合後之儲能系統，包含：電力轉換系統PCS、電池系統與輔助系統等安全性，未來將持續透過精準量測協助案場安全試驗及國家標準要求。

長利科技董事長李明峰表示，長利科技運用電池專業生產的核心技術跨入儲能櫃市場，並已於2022年已完成第二代儲能電池系統設計架構，2023年1月廠內再設置完成1MW儲能櫃系統（20呎貨櫃），為因應快速成長的市場及訂單需求，目前年產能已提升至100M，並將持續增加。